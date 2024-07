Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Arquivo/Agência Brasil

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoArquivo/Agência Brasil

Publicado 01/07/2024 18:16

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.573 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.276 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 1.602 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Norte, Serrana e Médio Paraíba.

Os maiores salários, de cerca de R$ 11.000, são oferecidos no município de Seropédica, na Região Metropolitana, para a função de laboratorista de concreto, aquele que realiza ensaios em laboratório de amostras de concretos e argamassas para testar a qualidade de produtos e elaborar projetos de construção civil. Para esse cargo, é necessário ensino Superior Completo e experiência. Na mesma cidade, ainda há boas chances para os cargos de operador de guindaste, de motoniveladora, de retroescavadeira e para carpinteiro, com salários que variam de dois a três mínimos (R$ 2.824 a R$ 4.236).

Também estão disponíveis nessa mesma região Metropolitana existem oportunidades para motorista urbano em Anchieta, técnico de controle do meio ambiente (Seropédica), técnico em segurança do trabalho (Bonsucesso). A região Metropolitana dispõe, ainda, de 130 chances para pessoas com deficiência (PcD), a maioria sem exigência de experiência anterior. Os salários chegam a dois mínimos.

Outra região que disponibiliza vagas de emprego é a Norte, com 135 vagas, todas para a Granja dos Cavalheiros, em Macaé, com salário médio de R$ 2.424. São oferecidos cargos para montador de andaimes, inspetor de sondagem, pintor de estruturas metálicas, soldador, entre outras. Na região Serrana, todas as 212 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea.. A média salarial é de um salário mínimo, para funções como as de balconista, agente funerário, serralheiro, pintor, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 152 oportunidades, tais como técnico de segurança do trabalho, ajudante de obras, eletricista de instalações, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 805 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (94), ciências contábeis (40) e economia (5). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 60 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 53 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 138 vagas. Sendo técnico em administração (40) e técnico em eletrotécnica (9). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 21 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (19) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 222 vagas. São 145 vagas para Jovem Aprendiz e 77 vagas de estágio. As oportunidades estão disponíveis para uma variedade de áreas, incluindo: administração, varejo, logística e comunicação, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta segunda-feira 1.674 novas vagas de emprego para trabalhadores. Destas, 153 são voltadas para pessoas com deficiência.

O destaque da semana vai para 50 vagas em oficinas de bicicletas. A metade para mecânicos de bicicletas, com a exigência apenas do ensino fundamental, e as restantes para repositores de bicicletas — todas no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. É necessário comprovar seis meses de experiência.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. Há vagas para babá (57 oportunidades), vendedor, auxiliar industrial (20 vagas), nutricionista (também com 20 vagas, para quem tem ensino superior), supervisor de saúde, atendente de lojas e maqueiro (estas duas últimas para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos também podem se inscrever no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Companhia de Estágios

A Companhia de Estágios está conduzindo 19 vagas no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para trabalhar em organizações como Arena Hotéis, Senai Cetiqt, EnvironPact, Petros, Generali Seguros, Leo Pharma e CFK Comércio de Alimentos.

Podem participar dos processos seletivos para vagas de estágio alunos de diversos cursos de graduação como gastronomia, comunicação, marketing, farmácia, química, economia, engenharia (todas), administração (todas), ciência da computação, ciências contábeis, entre outros.

Os estudantes interessados devem estar atentos aos prazos de inscrição dos processos seletivos e se inscrever pelo site ciadeestagios.com.br

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.170 oportunidades de estágio, sendo 687 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 41 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (24), Construção Civil (5), Contabilidade (1), Design (2), Educação (3), Engenharia de Produção (3), Produção Mecânica (2) e Psicologia (1).

Em Campos, há 17 vagas nas áreas de Administração (7), Contabilidade (2), Educação (2), Farmácia (2), Jurídica (1), Psicologia (1) e Saúde (2). Já em Duque de Caxias, são 7 vagas em Administração (1), Comunicação (1), Educação (1) e Jurídica (4).

Em Macaé, são 25 oportunidades em Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Construção Civil (1), Educação (4), Esportes (1), Informática (1) e Marketing (5).

Em Niterói, são 56 oportunidades em Administração (18), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Educação (9), Indústria (1), Informática (2), Jurídica (2), Letras (1), Marketing (3), Meio Ambiente (15), Moda (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Nova Friburgo, há 13 oportunidades nas áreas de Administração (6), Contabilidade (1), Educação (4), Engenharia de Produção (1) e Jurídica (1).



Em Nova Iguaçu, são 24 vagas em Administração (9), Comércio Exterior (1), Educação (4), Esportes (1), Farmácia (1), Jurídica (1), Marketing (2), Comunicação (1), Construção Civil (1) e Contabilidade (3). Já em Petrópolis, há 11 vagas em Administração (4), Comunicação (1), Educação (2) e Esportes (4).

Em Resende, há 14 oportunidades em Administração (6), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (3), Educação (2) e Saúde (2).

No Rio de Janeiro, são 476 vagas em Administração (181), Alimentos (1), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (11), Artes (5), Biblioteca (3), Comunicação (18), Comércio Exterior (3), Construção Civil (7), Contabilidade (36), Design (6), Economia (5), Educação (22), Elétrica-Eletrônica (6), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de Produção (5), Esportes (5), Farmácia (1), Gastronomia (8), Informática (29), Jurídica (47), Letras (4), Marketing (11), Meio Ambiente (4), Museologia (2), Nutrição (1), Produção Mecânica (20), Química (1), Saúde (17), Serviço Social (1), Telecomunicações (1) e Turismo/Lazer (6).

Em Teresópolis, são duas vagas em Administração (2). Já em Três Rios, há apenas uma vaga em Administração (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 483 vagas.

Em Barra Mansa, são cinco vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, há quatro vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Mecânica e duas para Técnico em Saúde. Já em Duque de Caxias, são dez vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 41 vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para Técnico em Marketing, uma para Técnico em Segurança e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 17 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio e três para Técnico em Informática. Já em Nova Friburgo, há quatro vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, há 19 vagas para Aprendiz, dez para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica. Já em Petrópolis, são seis vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Resende, são cinco vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 131 vagas para Aprendiz, 62 para Ensino Médio, 28 para Técnico em Administração, quatro para Técnico em Construção Civil, 21 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, oito para Técnico em Indústria, seis para Técnico em Informática, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Química, seis para Técnico em Saúde, cinco para Técnico em Telecomunicações e duas para Técnico em Transportes.

Em Teresópolis, são sete vagas para Aprendiz. Já em Três Rios, são seis vagas para Aprendiz.