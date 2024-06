Setor industrial gerou 2.653 novos empregos no período - Divulgação

Publicado 28/06/2024 17:33

Análise feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de maio de 2024, revela que o saldo de 15.286 novos empregos da economia privada ficou 28% acima em relação ao mesmo mês de 2023.

Entre os setores, o de serviços (9.419 empregos) foi o que mais contribuiu para o resultado. O desempenho de outros grupamentos também foi positivo: indústria geral (2.653), construção (1.314), agropecuária (1.102) e comércio (798).

Nos últimos 12 meses, o saldo fluminense ficou em 162.637 novos empregos, o que indica uma aceleração de 10,4%, se comparado ao mesmo período do ano passado, que apresentou 147.377. O resultado moveu o Rio de Janeiro para a segunda posição entre as unidades da federação, ficando atrás apenas de São Paulo, com 466 mil.