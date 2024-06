Lista dos aprovados no concurso para o Magistério de Maricá já está disponível na internet - Agência Brasil

Publicado 28/06/2024 11:34

A Prefeitura de Maricá divulga nesta quinta-feira, 27, a lista final dos professores aprovados no concurso público da Secretaria de Educação. Ao todo, 69.384 candidatos disputaram 326 as vagas com salários de R$ 9.552,38 (docente I) e R$ 6.823,13 (docente II), valor acima do piso nacional que é de R$ 4.580,57. A seleção foi feita pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac UFF).

Do total de inscritos, 40.419 candidatos concorreram a 176 vagas de nível superior (docente I), com atuação em turmas dos últimos quatro anos do Ensino Fundamental e Médio. As vagas foram distribuídas para professor de Artes (14), Ciências Físicas e Biológicas (24), Educação Física (15), Geografia (19), Matemática (36), História (22), Língua Estrangeira Inglês (14) e Língua Portuguesa (32).

Outros 28.965 candidatos disputaram 150 oportunidades de nível médio (docente II), destinado às turmas da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse cargo tem como requisito formação de professores ou licenciatura em Pedagogia, para regência na educação infantil e/ou no ensino fundamental anos iniciais, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Salários

O salário do docente II é de R$ 6.823,13 mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá e a jornada de trabalho é de 40 horas. Para docente I, o salário base é de R$ 9.552,38 mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá. A jornada é de 30 horas.