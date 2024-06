Aulas visam o desenvolvimento de habilidades voltadas ao século 21 - Divulgação

Publicado 27/06/2024 12:00 | Atualizado 27/06/2024 13:09

Rio - A Plataforma Rio On está com inscrições abertas para 500 vagas em cursos on-line e gratuitos para o mês de julho. Para participar, é preciso ser morador da capital fluminense e ter idade a partir de 16 anos. Os interessados devem acessar o link

Lançada em 2023 pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac RJ, a plataforma disponibiliza conteúdos voltados para o letramento digital e a inserção no mercado de trabalho. As aulas são pela internet, com duração de 8h a 60h e visam o desenvolvimento de habilidades voltadas ao século 21.

Os cursos disponíveis são: Excel Dashboard, Planilhas Gerenciais, Educação Financeira, Design Gráfico: Criando meu primeiro Job, Liderança Comunitária e Trabalho em Equipe, Design Thinking e Processos Criativos, Marketing Digital e Excel.



A Rio On é a primeira plataforma digital gratuita de aprendizagem da Prefeitura do Rio de Janeiro. Junto com as Naves do Conhecimento, Naves Satélites e Navezinhas Cariocas, localizadas nas Zonas Norte e Oeste da cidade, a Rio On faz parte do cinturão tecnológico no município voltado à inclusão digital.