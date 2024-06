ENEM Solidário oferecerá 60 vagas para a cidade do Rio de Janeiro - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 25/06/2024 06:00

Rio - O Enem Solidário está com inscrições abertas até sexta-feira, 28. Serão oferecidas aulas gratuitas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de Língua Portuguesa e Matemática, além de material didático gratuito e lanche. Estarão disponíveis 60 vagas para a cidade do Rio de Janeiro, sendo 30 no período da manhã e 30 no período da tarde.

Podem se candidatar jovens de baixa renda entre 17 e 20 anos que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído, mas ainda não tenham ingressado no ensino superior. O projeto será realizado pelo Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet).



Para se inscrever, basta acessar o formulário: https://forms.gle/2nGdcpcSmgHnRcbs6 . Também é necessário fazer a leitura do edital na integra ( disponível aqui ).