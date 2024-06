Para mais informações, basta acessar o site da CapacitaCoop - Reprodução

Publicado 24/06/2024 15:41

A plataforma de cursos online gratuitos CapacitaCoop, do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), está com 10 novas programações para quem deseja aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades profissionais. Ao todo, estão disponíveis 205 cursos nas áreas comportamental, de comunicação, contabilidade e tributação, cooperativismo, criatividade e design, economia e finanças, estratégia, gestão, governança, inovação, marketing e vendas, negócios, sustentabilidade e tecnologia e dados.



As novidades do catálogo são os cursos: Como se posicionar no mercado digital; Como desenhar soluções centradas no usuário; Análise de mercado; Imagens que vendem no mercado digital; Precificação de produtos e serviços; Transforme clientes em fãs; Venda mais; Segurança da informação; Cocriação; e Competências para o futuro.





Cursos



- Como se Posicionar no Mercado Digital

Carga horária: 4 horas

Conteúdo: Vitrine Digital: A Arte da Visibilidade Estratégica; Imagens que Vendem no Mercado Digital; Embalagens Inteligentes no Mercado Digital; O Uso de Selos e Certificações na Comunicação Digital

Todos os cursos são oferecidos na modalidade de ensino a distância, com fluxo de conteúdo e acesso aos módulos definido pelo ritmo do estudante. As programações dão direito a certificado digital, mediante aproveitamento mínimo de 70% na avaliação de desempenho. Informações: https://www.capacita.coop.br/

- Como Desenhar Soluções Centradas no Usuário

Carga horária: 24 horas

Conteúdo: Introdução ao Design Thinking; Entendimento & Empatia aplicados ao Design Thinking; Definição Aplicada ao Design Thinking; Ideação aplicada ao Design Thinking -Prototipagem aplicada ao Design Thinking; Teste Aplicado ao Design Thinking.



- Análise de Mercado

Carga horária: 6 horas

Conteúdo: Estudo do ambiente externo; Estruturação da coleta de dados e informações; Conhecendo os clientes e as demais partes interessadas; Estudo da concorrência; Posicionamento e adoção de estratégia



- Imagens que Vendem no Mercado Digital

Carga horária: 1 hora

Conteúdo: Impacto de uma foto no e-commerce; O que preciso para tirar fotos de produtos?; Como tornar seu produto atrativo: dicas e estratégias; Seleção e edição de imagens; Proteção das imagens dos meus produtos



- Precificação de Produtos e Serviços

Carga horária: 4 horas

Conteúdo: Fundamentos da precificação; Objetivos da precificação; Diferença entre Valor x Preço; Tipos de mercado; Tipos de precificação mais utilizados; Aspectos a considerar na formulação de preços; Tributação nas cooperativas; Elasticidade preço da demanda; Implicações nas estratégias de precificação; Formulação de preços; Preço com base nos custos; Cálculo do markup; Preço com base na concorrência; Preço com base no mix de produtos; Utilização do preço nas estratégias competitivas; Ajustes de preços e estratégias promocionais



- Transforme Clientes em Fãs

Carga horária: 5 horas

Conteúdo: O Reino da Hospitalidade; A experiência invisível; Execução.



- Venda Mais

Carga horária: 4 horas

Conteúdo: O Problema; O Mercado; As Redes Sociais; Marca; Canvas Reduzido de Vendas; Montando o CRV; Funil de Vendas; Conteúdos Significantes; Formas de Criar seu Conteúdo; 3 Porquês; Identidade Visual; 4 Pilares da Identidade; Adaptando seu Conteúdo; Métricas para Avaliar Conteúdos; Metodologia 40-20-40; Próximos Passos; Fechamento.



- Segurança da Informação

Carga horária: 35 minutos

Conteúdo: Importância da informação; Impactos resultantes de incidentes da informação; Conceito de Segurança da Informação; Pilares da Segurança da Informação; Política de Segurança da Informação; Engenharia Social; Boas práticas.



- Cocriação

Carga horária: 4 horas

Conteúdo: Importância dos processos colaborativos; Dinâmica dos grupos; Ferramentas participativas; Preparando uma agenda de sucesso



- Competências para o futuro

Carga horária: 30 minutos

Conteúdo: Lifelong Learning o que é afinal?; Curadoria e filtros para aprendizagem; Self-Leadership; Autoestima e segurança; Diversidade e futuro do trabalho; Atitude inovadora independente do ambiente; Liderança em tempos líquidos; Equipes próximas mesmo a distância; Inteligência Artificial: o que é possível e o que não é possível; Mundo do trabalho: as forças por trás das mudanças; Data Economy: o que vale; Ecossistemas de Inovação