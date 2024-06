Google doou 12 mil bolsa de estudo para as capacitações - Pixabay

Google doou 12 mil bolsa de estudo para as capacitaçõesPixabay

Publicado 20/06/2024 16:02

A Prefeitura do Rio, em parceria com o Google, abriu inscrições para 20 mil vagas gratuitas direcionadas a mulheres para os Certificados Profissionais do Google a partir de 20 de junho. A empresa doou 12 mil bolsas de estudo para a iniciativa, cujas vagas serão preenchidas imediatamente a partir de uma seleção organizada pelo município. A prefeitura vai preencher as outras 8 mil vagas conforme a conclusão dos cursos pelas primeiras turmas.



Até o momento, o portfólio de cursos conta com sete formações profissionalizantes nas seguintes áreas: Fundamentos de Inteligência Artificial do Google, Cibersegurança, Suporte em TI, Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos, Design de Experiência do Usuário e Marketing Digital e E-commerce.



As aulas são 100% on-line pela plataforma Coursera, com carga horária que varia entre 140 horas e 200 horas, que pode alcançar duração total de aproximadamente cinco meses. Para participar, é preciso ter 16 anos ou mais e ser moradora da cidade do Rio de Janeiro.

Os cursos profissionais oferecidos pelo Google visam a capacitar pessoas em habilidades e profissões em alta demanda, mesmo sem experiência prévia. Entre 2020 e 2022, 88% dos profissionais certificados pelo Google reportaram algum tipo de avanço profissional, como uma promoção, aumento salarial ou um novo emprego, decorrente da nova qualificação obtida.



As inscrições devem ser feitas pela internet por meio do link https://bit.ly/inscriçõesSPM-Google.