Americanas busca candidatos com idade mínima der 18 anos e ensino médio completoPEDRO IVO/ AGENCIA O DIA

Publicado 20/06/2024 13:35

A Americanas está em busca de profissionais para 180 vagas efetivas em filiais no Estado. As contratações estão em linha com o plano de transformação da companhia e a retomada do crescimento a partir de ajustes nas diferentes frentes de negócio, como o reforço no mix de produtos e a ampliação da oferta de serviços nas mais de 1.600 unidades da rede varejista em todo o País.

A companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e ágil. São vagas para os cargos de promotor de serviços e operador de loja. O processo seletivo acontece de forma on-line e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão plano de saúde com adesão imediata, vale refeição, vale-transporte, benefícios do programa Empresa Cidadã, como licença-maternidade de seis meses, seguro de vida, Wellhub e descontos imediatos em compras nos sites e apps da Americanas S.A. e em compras nas lojas físicas, após o período de experiência.