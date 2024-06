Demétrio Farah disse que a medida segue o que está previsto no regime de recuperação do Estado - YouTube/Reprodução

Publicado 17/06/2024 11:52

Para fortalecer e aumentar a transparência no serviço público fluminense, o governador Cláudio Castro autorizou na sexta-feira, 14, a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) a convocar os 30 primeiros aprovados para o cargo de Auditor do Estado no concurso realizado pela instituição – e finalizado no mês passado. Os futuros auditores começarão a ser chamados nos próximos dias para entrega de documentação e exame médico e, posteriormente, tomarão posse.

De acordo com o controlador-geral do Estado, Demétrio Farah, serão convocados os 10 primeiros aprovados para o cargo e, também, mais 20 que preencherão as vacâncias, conforme autorização do governador. Ele reforçou ainda que a iniciativa está de acordo com as regras do Regime de Recuperação Fiscal.

O resultado final e a homologação do concurso público ocorreram em 28 de maio. O controlador-geral ressaltou ainda que este foi o primeiro certamente realizado pela CGE-RJ para o cargo de Auditor do Estado. Após a nomeação, os aprovados passarão por um curso interno de 60 dias.

Atualmente, os 200 auditores alocados na instituição são oriundos de concursos da Secretaria de Fazenda. Ao todo, a Controladoria tem cerca de 350 servidores.