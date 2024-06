Inscrições nos cursos dos Espaços da Juventude vão até o dia 27 - Divulgação

Inscrições nos cursos dos Espaços da Juventude vão até o dia 27Divulgação

Publicado 13/06/2024 15:52

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições, até o dia 27, para 3.500 vagas nos cursos de Mídias Digitais e Impressão 3D. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, ao longo de todo o mês de julho, nas sete unidades dos Espaços da Juventude — Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.



Os Espaços da Juventude já capacitaram, em menos de dois anos, mais de 10 mil jovens para as profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, jovens de 15 a 29 anos aprendem como utilizar as ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas por curso, com turmas mensais. Todos os cursos dos Espaços oferecem certificado de conclusão.



Mídias Sociais e Impressão 3D

No curso de Mídias Sociais, ferramenta intensamente presente no cotidiano da sociedade, os jovens irão estudar conceitos, tendências, inovações e avanços tecnológicos; identificação do público de interesse; criação e monitoramento do plano de marketing e conteúdo; utilização de ferramentas de design de postagens; utilização de links patrocinados e anúncios; elaboração de estratégias de inbound marketing e marketing de conteúdo; e compreensão do funcionamento das principais redes sociais.



Já em Impressão 3D, mergulharão no mundo da prototipagem e compreenderão como funciona o processo de produção aditiva, suas variáveis e diferentes aplicações nas áreas de desenvolvimento de produtos, além de formas para empreender nesse moderno mercado de trabalho.





Reconhecido como um polo de prática em novas tecnologias e desenvolvimento de novas ideias para o mercado de trabalho, nos Espaços da Juventude os jovens são estimulados a criar soluções que possam transformar o modo consumimos e do trabalhamos, com a orientação de professores e material didático exclusivo.



Para realizar o cadastro, basta preencher o formulário disponível nas redes sociais da secretaria:





Endereços



- Estácio: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô);



- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, próximo à Fundação Leão XIII;



- Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A, Vargem Pequena;



- Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502, em frente ao BRT Otaviano;



- Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara 1801;



- Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.