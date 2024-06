Rio começa a semana com mais de 5 mil vagas de emprego e estágio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/06/2024 18:37

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 6.109 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das posições oferecidas, cerca de xx são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.284 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).





No Médio Paraíba, são 39 vagas com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 5.648), como advogado e eletricista de instalação, ambas em Valença. Também há vagas para pintor industrial, em Volta Redonda, com salário de até R$ 4.236.



Já as 202 vagas da Serra estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea. Algumas, como as de açougueiro, ajudante de motorista e chapeiro, não exigem escolaridade; outras, como as de atendente de lanchonete, fiscal de loja e operador de caixa, requerem o Ensino Médio completo. Quem tem experiência como servente de obras e pedreiro pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea, com salário de até R$ 4.236.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 65,7% das vagas captadas são do setor de Serviços e 34,3%, do comércio. Por nível de escolaridade exigida, 45,6% das oportunidades oferecidas esta semana pedem o Ensino Médio completo e 38,4%, o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários oferecidos, 53,6% das vagas oferecem até dois salários mínimos (R$ 2.824) e 26,8% até um salário mínimo (R$ 1.412). Experiência anterior na função é exigida por 70,3% das vagas.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, anunciou nesta segunda-feira, 10, cerca de 1.551 postos de trabalho na cidade. Sendo que, desse total, 70 são para trabalhar em restaurantes de Copacabana: alguns estabelecimentos estão em busca de profissionais para as funções de cumim (assistente do chefe de cozinha), auxiliar de cozinha e garde manger (responsáveis pela preparação de pratos frios, como saladas, defumados e marinados).

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo estagiários. No total, são 1.164 vagas para trabalhadores em geral e 387 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para para motorista de caminhão, vendedor, operador de supermercado, nutricionistas, atendente de lojas, entre muitas outras.

Nesta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Jornalismo e Psicologia em diversas regiões da cidade.

"Queremos gerar postos formais em todas as regiões da cidade. A Zona Sul, com sua vocação para a gastronomia, a hotelaria e a economia criativa, mostra que, quando o ambiente econômico de um município é convidativo, o investimento na economia real, que gera empregos, acontece", observa Everton Gomes, secretário de Trabalho e Renda do Rio.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268, em novo endereço); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.160 vagas abertas, sendo 665 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 34 vagas divididas entre as áreas de Engenharia de produção (2), Administração (25), Contabilidade (1), Educação (3), Engenharia de Produção (2), Produção Mecânica (2), Saúde (2).



Em Campos há 10 oportunidades para as áreas de Educação (1), Administração (1), Psicologia (1), Comunicação (1), Licenciatura (6). Em Duque de Caxias há 23 vagas para Educação (1), Administração (5), Comunicação (1), Jurídico (14), Construção Civil (1) e Engenharia de Produção (1).

Em Macaé tem 21 vagas para Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Administração (9), Informática (2), Saúde (2), Comunicação (4) e Design (1).

Já em Niterói tem 50 oportunidades divididas entre Educação (11), Administração (19), Informática (2), Jurídica (5), Arquitetura e Urbanismo (2), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (1), Comunicação (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (2).



Nova Iguaçu tem 30 oportunidades para as áreas de Engenharia de Produção (1), Educação (4), Farmácia

(1), Administração (11), Informática (1), Jurídica (3), Marketing (1), Meio Ambiente (1), Química (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (3) e Construção Civil (2). Em Nova Friburgo são 10 vagas para Engenharia de Produção (1), Administração (1) e Jurídica (8).

Em Petrópolis tem 8 vagas para as áreas de Educação (1), Esportes (1), Administração (2), Saúde (1), Comunicação (2) e Contabilidade (1). Já para Resende são 16 oportunidades para Administração (9), Comunicação (1), Educação (3), Engenharia de Produção (1), Psicologia (1) e Saúde (1).



No Rio de Janeiro 429 vagas para Administração (116), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (4), Artes (5), Biblioteca (4), Comércio Exterior (3), Comunicação (20), Construção Civil (14), Contabilidade (24), Design (26), Economia (1), Educação (2), Educação (35), Elétrica-Eletrônica (4), Engenharia Ambiental (4), Engenharia de Produção (2), Esportes (7), Farmácia (1), Gastronomia (7), Indústria (1), Informática (23), Jurídica (79), Letras (2), Marketing (12), Meio Ambiente (4), Museologia (2), Nutrição (1), Produção Mecânica (1), Psicologia (1), Saúde (15), Serviço Social (1), Social (1) e Turismo/Lazer (3).



Em Três Rios tem três vagas para Administração (2) e Educação (1). Em Teresópolis há apenas uma vaga em Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 475 vagas. Em Barra Mansa, são três oportunidades para Aprendiz, seis para Ensino Médio, duas para Técnico em Elétrica-Eletrômica.

Em Campos, há duas vagas para Ensino Médio, uma para Aprendiz. Em Duque de Caxias, são 13 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Informática e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 35 vagas de Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Saúde, duas para Técnico em Administração e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 22 oportunidades para Aprendiz, 8 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Saúde, uma para Técnico Elétro-Eletrônica, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Informática.

Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz, apenas três vagas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, há 14 ofertas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, sete para Técnico em Administração, uma para Técnico Elétro-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Petrópolis, há 11 vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende há apenas uma vaga para Aprendiz e sete para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 132 vagas para Aprendiz, 106 para Ensino Médio, 24 para Técnico em Administração, apenas uma para Técnico em Construção Civil, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, cinco para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Informática, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Química, quatro para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Telecomunicações, e duas para Técnico em Transportes.

Em Três Rios são três vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Construção Civil e apenas uma para Técnico em Saúde.

Rede de salões de beleza

A rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur está com 85 vagas de emprego abertas para cargos como barbeiro, cabeleireiro, esteticista, estoque, nail designer, manicure e podologia no Rio. O modelo de contratação é como Pessoa Jurídica (PJ), com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh2walterscoiffeur.com.br ou Whatsapp (21) 97039-7312.



Para manicure e nails designer são 26 vagas, com exigência de experiência na função, flexibilidade de horário e formação comprovada para a atividade. Já para a função de cabeleireiro, a rede conta com 36 vagas e seis vagas para barbeiro, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função e flexibilidade de horário.

O cargo de esteticista soma três vagas, com exigência de certificados profissionalizantes e experiência em depilação a cera. Além disso, a rede também conta com quatro vagas para estoquistas das lojas. Nesta, não é necessário experiência, basta ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para atuar de 14h às 22h20.



As oportunidades são para unidades localizadas em diferentes bairros, como Leblon, Botafogo, Del Castilho, Sulacap, Vila Isabel, Jacarepaguá, Recreio, Cachambi e Niterói, além das vagas da loja franqueada da rede W+ Semiram's, na Tijuca.



Os profissionais contratados possuem benefícios diversos, como parceria com cursos e faculdades, descontos em produtos, serviços, e em cursos profissionalizantes do Walter’s Academy, parceria em academias, treinamentos com marcas parceiras, entre outros.

Light





A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Treinamentos especializados, Convênios com empresas Parceiras, além de Plano de Saúde e Odontológico.



A Light, distribuidora de energia com atuação no Estado, abriu processo seletivo para a contratação de 182 eletricistas de rede área. As vagas disponíveis são para atuação no Rio de Janeiro e na região do Vale do Paraíba, no Sul Fluminense.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Treinamentos especializados, Convênios com empresas Parceiras, além de Plano de Saúde e Odontológico.

Os requisitos necessários são ensino médio completo, curso de eletricista e carteira de habilitação categoria B. Para se candidatar às vagas, os interessados devem se inscrever no portal da empresa

Portal Sólides





O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), disponibiliza mais de 1.400 oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana. As vagas são de diversas empresas parceiras da Sólides.

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas acessando o site

Isbet





Também há 89 vagas de estágio com bolsas até R$1.412, sendo 30 oportunidades para o Rio de Janeiro, 25 vagas para Niterói, quatro vagas para a Baixada Fluminense, uma vaga para Rio Bonito e 29 oportunidades para Nova Friburgo.



As oportunidades estão disponíveis em várias áreas, como Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Telemarketing, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site

Nesta semana, há 258 vagas de Jovem Aprendiz com salários de até R$1.302, sendo 40 oportunidades para o Rio de Janeiro, 30 vagas em Niterói, oito vagas em Rio Bonito, 100 oportunidades na Baixada Fluminense, 20 vagas em Nova Friburgo e 60 vagas em Rio das Ostras.

Também há 89 vagas de estágio com bolsas até R$1.412, sendo 30 oportunidades para o Rio de Janeiro, 25 vagas para Niterói, quatro vagas para a Baixada Fluminense, uma vaga para Rio Bonito e 29 oportunidades para Nova Friburgo.

As oportunidades estão disponíveis em várias áreas, como Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Telemarketing, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras

Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir oferece 100 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiência.

As oportunidades são para trabalhar no Rio e em Campo Grande e Zona Norte do Rio. Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o e-mail, recrutamento@redeincluir.com.br

As vagas em destaques são para: copeira, auxiliar de manutenção, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de serviços gerais, cirurgião dentista, técnico em enfermagem, enfermeiro, eletricista de manutentção, mecânico de refrigeração e supervisor de frota.