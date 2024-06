As oportunidades de estágio são para estudantes de diversas áreas - Reprodução

Publicado 06/06/2024 15:40 | Atualizado 06/06/2024 15:40

A Multiplan, empresa do setor imobiliário e administradora de shopping centers do Brasil, está com 22 vagas abertas para seu Programa de Estágio 2024. As oportunidades são para trabalhar na matriz, ou em um dos 20 shoppings do portfólio, nas seguintes localidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30. O processo seletivo é composto por seis etapas, desde a inscrição até a admissão, e está previsto para ser concluído em setembro deste ano.

O principal intuito do programa é oferecer aos estagiários, que se identifiquem com a cultura da empresa, desenvolvimento profissional, complementando sua formação acadêmica. Além de proporcionar a vivência de habilidades e competências práticas em diversas áreas da companhia.

Para se inscrever, os candidatos precisam estar cursando o ensino superior (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo), com formação prevista a partir de junho de 2026. A carga horária é de 4 ou 6 horas, em regime presencial, por um período mínimo de 1 ano e meio a 2 anos.

As vagas disponíveis são para as áreas de: administração, administração com ênfase em finanças, administração em gestão organizacional, administração em gestão estratégica, administração com ênfase em marketing, administração com ênfase em RH, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura, controladoria, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, comunicação social - comunicação e marketing, comunicação e multimídias, publicidade e propaganda, design de mídias digitais, design gráfico, direito, economia, engenharias, marketing, matemática, psicologia, sistemas de informação. Além de áreas voltadas à tecnologia, como: gestão empresarial, financeira, em processos gerenciais, de negócios, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em design gráfico, tecnologia em gestão da informação, tecnologia em gestão de RH e tecnologia em segurança da informação.

O processo seletivo inclui prova on-line, avaliação de competências, avaliação em grupo, entrevista final com o gestor e admissão. Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e assistência médica.