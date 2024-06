Curso ensinará as técnicas do macramê - Getty Images/Reprodução

Curso ensinará as técnicas do macramêGetty Images/Reprodução

Publicado 05/06/2024 11:15

Que tal se tornar tecelã e tecelão ou aprimorar os seus conhecimentos em uma das técnicas têxteis mais valorizadas do mercado? A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com o Instituto Besouro e o Ateliê Crochênita, oferece no dia 17, a partir das 9h30, oficina gratuita de macramê. A iniciativa faz parte do Empreenda.Rio, programa da SMTE voltado para a capacitação e qualificação dos cariocas interessados em trabalhar por conta própria.

Na Estação Empreenda.Rio Campo de Santana — na Praça da República, 139) — as técnicas do macramê, forma artesanal de tecelagem, serão ensinadas com a sofisticação dos nós que, entrelaçados, formam franjas e barrados para lençóis, cortinas e toalhas de mesa, além de peças decorativas de diversos tipos. Nas plataformas digitais de vendas, uma colcha em macramê, por exemplo, chega a ser vendida por até R$ 1,8 mil, a depender do tamanho e da complexidade do trabalho.

"No Empreenda.Rio, valorizamos não apenas a possibilidade de o trabalhador aprender coisas novas que pavimentem seu caminho para um empreendimento de sucesso. Queremos que estas técnicas tragam um bom valor agregado. Por isso, mapeamos as tendências do mercado e oferecemos capacitações e qualificações em segmentos mais valorizados", explica Everton Gomes, secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio.