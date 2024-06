A Rede Windsor é parceira do Senac RJ no curso - Divulgação

A Rede Windsor é parceira do Senac RJ no cursoDivulgação

Publicado 04/06/2024 13:15

O Senac RJ e a Rede Windsor Hoteis prorrogaram as inscrições para preencher 20 vagas gratuitas no curso de Camareiro (a): Técnicas de Limpeza e Arrumação, exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados têm até o dia 16 para realizar a pré-inscrição.

As aulas presenciais serão realizadas na unidade onde funciona a Faculdade Senac RJ, no Centro do Rio, a partir do dia 17, às segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h. A iniciativa visa a preparar pessoas com deficiência para ingressar e permanecer no mercado de trabalho por meio da qualificação para uma profissão indispensável à cadeia produtiva do turismo. Após a conclusão do curso, os alunos que se destacarem terão a oportunidade de participar de processo seletivo para compor o quadro de colaboradores da rede hoteleira.

O curso tem carga horária de 40 horas e aborda técnicas para atividades de limpeza, arrumação, higienização e desinfecção de áreas comuns e privadas dos meios de hospedagem. As aulas acontecem em uma suíte pedagógica, que simula o quarto de um hotel, para que os alunos possam aprender as novas competências na prática desde a primeira aula.

Esta será a terceira turma das quatro previstas pelo programa, que formará ao todo 50 profissionais PcD. A primeira foi concluída em novembro de 2023 e, a segunda, em abril de 2024.