Todas as vagas são para nível superior - Divugalção

Publicado 31/05/2024 11:36 | Atualizado 31/05/2024 11:49

Rio - O governo do Estado autorizou a publicação de edital do novo concurso para 300 vagas de Inspetor de Polícia Penal, todas para nível superior, conforme prevê a Lei Orgânica da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. O último concurso para esse cargo foi realizado há 12 anos.



"O Governo do Estado trabalha de forma integrada para aprimorar a segurança pública, o que também passa pelo investimento contínuo na administração do sistema prisional fluminense. O chamamento desses novos Inspetores de Polícia Penal vai permitir à Seap ampliar a sua atuação, trabalhando principalmente para intensificar o controle nas portarias das unidades prisionais", afirma o governador Cláudio Castro.



A autorização para a abertura do edital do concurso é mais uma das medidas alinhadas entre o Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Seap, relativas à Polícia Penal, a serem implementadas em 2024. Após reuniões realizadas no fim de março entre os órgãos, o governo autorizou a ampliação do Regime Adicional de Serviço (RAS) da corporação, o que resultou no aumento de 1.323 novas vagas.



"Essas duas medidas do Governo do Estado (novo concurso e ampliação do RAS) vão ser de fundamental importância para seguirmos aprimorando os procedimentos de segurança na custódia e no transporte dos presos e o controle sobre o acesso de visitantes nas unidades prisionais do sistema prisional fluminense", diz a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel.