Trabalha Rio fará o cadastramento de currículos para vagas de emprego - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 31/05/2024 15:49

O Trabalha Rio, programa que faz a intermediação entre trabalhadores em busca de emprego e empresas parceiras da Prefeitura, estará na segunda-feira, 3, na Feira de Empregabilidade da Estácio, no Madureira Shopping, na Estrada do Portela, 222. Os atendimentos, de 19h às 21h, estão condicionados à distribuição de senha, e os trabalhadores devem apresentar, além da carteira de trabalho, identidade, CPF, PIS e currículo.



Na terça-feira, 4, a Mangueira receberá uma ação do Trabalha Rio especialmente direcionada aos beneficiários do programa Prato Feito Carioca, que distribui diariamente pelo menos 280 refeições gratuitas a moradores em situação de insegurança alimentar. A equipe do programa estará na Rua Vigário Morato, 92, de 10h às 13h, cadastrando currículos para quem quiser concorrer as vagas de emprego em empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE).

Já na quinta-feira, 6, de 10h às 15h, será a vez do bairro de Colégio receber o Trabalha Rio, na Rua Jurucê, 18. E, na sexta-feira, 7, o programa estará, de 13h às 17h, na Rua da Carioca, 45, Centro, atendendo a comunidade LGBTQIA+.



Quem não puder ir às ações itinerantes do Trabalha Rio pode também se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços, das 8 às 16 horas:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997;

-Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

-Engenho Novo: Rua Vinte Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.