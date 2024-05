Capacitação busca facilitar o ingresso de jovens no mercado de trabalho - Instituto Coca-Cola/Divulgação

Publicado 31/05/2024 15:39

O Instituto Coca-Cola Brasil abre vagas para o curso Coletivo Online, uma capacitação feita para os jovens com uma renda familiar de até dois salários mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio. A formação visa a facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho, não só em como pleitear oportunidades de emprego, mas também com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

Gratuito, 100% on-line e com rápida duração via WhatsApp, o curso está disponível para todo o território nacional. São 11 videoaulas, que podem ser vistas aos poucos ou maratonadas. O jovem precisa apenas ter uma conexão à internet para receber os vídeos. Concluída a capacitação, o aluno irá receber um certificado para adicionar ao currículo, e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas de trabalho exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros do Instituto, incluindo a Coca-Cola Andina Brasil. As inscrições estão abertas através deste link