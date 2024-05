Vagas são limitadas - Divulgação/Marcos de Paula

Publicado 30/05/2024 15:02 | Atualizado 30/05/2024 15:05

Rio - No mês que celebra o Orgulho LGBTQIA+, o Senac RJ e a Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio vai oferecer capacitação gratuita voltada para à comunidade LGBTQIA+ e de baixa renda. Com inscrições abertas até o próximo sábado, 1º, o programa Diversidade Qualificada vai ministrar um curso de informática básica e formação cidadã. As vagas são limitadas.

Os interessados devem preencher um formulário on-line , estar matriculados ou serem egressos da educação básica. As aulas terão início na terça-feira, 4, no Senac do Riachuelo. Os selecionados receberão auxílio transporte e auxílio refeição.

Criado em 2022, com o objetivo de ampliar o acesso à educação e ao mercado de trabalho —em especial pessoas trans e travestis que se encontram em situação de vulnerabilidade social — o programa já ofereceu mais de 250 vagas de cursos de formação profissional.