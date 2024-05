Plataforma de treinamento visa a formar mão de obra qualificada para atuar como frentista - Fernando Soutello/Ipiranga

Publicado 29/05/2024 13:46

Desenvolvido com o propósito de contribuir para a empregabilidade das comunidades do entorno de sua rede de postos, a Ipiranga acaba de lançar o "Bora Pro Posto", uma plataforma on-line de treinamento voltada para os interessados em atuar como VIPs – funcionários, conhecidos como frentistas. As inscrições estão abertas para todas as regiões do Brasil e devem ser feitas diretamente no site da marca.



O "Bora Pro Posto" oferece vídeos de qualificação e treinamentos, fornecendo conhecimentos essenciais sobre o funcionamento dos postos, atendimento ao cliente, segurança no trabalho e outros aspectos relevantes, tornando-se uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento e capacitação dos profissionais da área, bem como oferecer qualificação para pessoas que estejam em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação profissional.



Depois de concluir os treinamentos oferecidos, os participantes poderão se cadastrar no Banco de Talentos dos Postos Ipiranga. Lá, eles também encontrarão as oportunidades abertas, onde os revendedores acessam e selecionam candidatos adequados às vagas disponíveis em seus postos de combustíveis.