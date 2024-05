Professores da rede estadual de Educação ganham prazo maior para a migração de carga horária - Divulgação

Professores da rede estadual de Educação ganham prazo maior para a migração de carga horáriaDivulgação

Publicado 28/05/2024 17:59

A Secretaria Estadual de Educação prorrogou o prazo de inscrição para migração voluntária da jornada de trabalho do Professor Docente I, de 18h para 30 horas, em caráter definitivo. A resolução foi publicada na segunda-feira, 27, no Diário Oficial. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de junho. Outra novidade é que será permitido que todos os candidatos inscritos editem as informações cadastradas.



O servidor que escolher fazer a migração terá assegurado todos os benefícios relativos à jornada de 30 horas semanais em sua carreira, como aposentadoria e vencimentos proporcionais à nova jornada. A mudança não é obrigatória, e o cargo de Professor Docente I não será extinto.



A transição está sendo feita por etapas, conforme cronograma e regras publicadas via resolução em Diário Oficial. Entre elas, estão a análise de pontuação do servidor, o exercício de GLP (Gratificação por Lotação Prioritária) e o tempo de ingresso nos quadros da Seeduc, além da carência de professores por disciplina.



O regime de 30 horas semanais deverá ser cumprido na forma de 20 horas de efetiva regência, acrescida de 10 horas de planejamento e estudo, seguindo assim a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também não haverá prejuízo na progressão para os que optarem pela troca do regime, sendo assegurada a manutenção do nível e referência que se encontravam antes da migração, conforme Plano de Carreira do Magistério, bem como será mantida a classificação do docente na unidade escolar para efeito de alocação nas turmas e turnos.



Cronograma de migração



- Período de inscrições: até 10 de junho.



- Divulgação da listagem classificatória no site: 17 de junho.



- Início dos procedimentos migratórios: 24 de junho.