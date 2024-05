Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Reprodução

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoReprodução

Publicado 27/05/2024 17:37

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 6.719 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.304 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 245 vagas. São 125 vagas para Jovem Aprendiz e 120 vagas de estágio. As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Telemarketing, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Setrab



A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.408 vagas de emprego com carteira assinada por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distribuídas, principalmente, pelos setores de Serviços (50,2%) e Comércio (49,8%). Existem boas chances para quem nunca trabalhou: com salários de até R$ 2.824, as 120 funções motorista entregador, no bairro do Irajá e nas cidades de Duque de Caxias, São João de Meriti e Niterói, 32 para motofretista, em Duque de Caxias, e 25 de vendedor de comércio, na Ilha do Governador, não exigem experiência.



A região com maior número de vagas é a Metropolitana: são 1.198, entre as quais 440 exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para esse segmento há, por exemplo, 50 oportunidades para auxiliar de cozinha, 40 para atendente de lanchonete e 50 para fiscal de loja, com salários de até R$ 2.824 e sem necessidade de experiência anterior. Na mesma região, há outras oportunidades com remunerações que podem chegar a R$ 5.648 (quatro salários mínimos), como gerente de loja, em Jacarepaguá, com exigência apenas do Ensino Médio. Existem, também, 60 vagas para babá, nos bairros da Urca, Jardim Botânico, Lagoa e Leblon, com salários de até três mínimos e experiência anterior exigida.



Para a Região do Médio Paraíba, há 30 vagas com remunerações que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824), como a de jardineiro, em Valença, atendente balconista, em Volta Redonda, e frentista, em barra Mansa, entre outras. Está sendo ofertada, também, uma oportunidade para o município de Valença, na função de farmacêutico, sem experiência e com Ensino Superior completo. A remuneração pode chegar a R$ 5.648.



As 180 vagas da região Serrana são, na grande maioria, para Teresópolis e oferecem de um a três salários mínimos. Aqueles que têm experiência como pedreiro ou servente de obras podem se candidatar a uma das 40 oportunidades oferecidas no bairro de Várzea.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE



A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta segunda-feira (27) 1.591 novas vagas de emprego para trabalhadores com e sem deficiência. Destas, 247 são voltadas para pessoas com deficiência.

Entre os destaques da semana, oportunidades para 70 operadores de supermercado em Jacarepaguá e na Zona Norte, com exigência de apenas seis meses de experiência. Ainda no bairro da Zona Oeste, 40 postos para repositores de frios, laticínios, açougue e padaria, também no segmento de supermercados e atacarejos.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. Há vagas para mecânico de refrigeração, motorista de carreta (20 vagas), locutor, recepcionista, nutricionista (também 20 vagas), atendente de lanchonete e separador de material reciclável (estas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 840 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (104), ciências contábeis (40) e economia (5). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 57 vagas.





As vagas para contratação CLT somam 16 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1) e ensino médio (14). Para se candidatar, basta acessar o site Há chances para estágio no Ensino Médio, são 79 no total e também 3 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 134 vagas. Sendo técnico em administração (38) e mecânica (8). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 16 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1) e ensino médio (14). Para se candidatar, basta acessar o site mudes.org.br

Sólides



O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), disponibiliza mais de 1.400 oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana.

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas disponíveis neste link ( clique aqui ).

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.219 oportunidades de estágio, sendo 701 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 46 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (30), Direito (1), Educação (3), Engenharia de Produção (2), Marketing (2), Produção Mecânica (2) e Saúde (6).

Em Campos, há nove vagas em Educação (1), Administração (1) e Licenciatura (7). Já em Duque de Caxias, são 16 oportunidades em Administração (7), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (2), Educação (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1) e Produção Mecânica (1).

Em Macaé, são 22 oportunidades nas áreas de Administração (11), Comunicação (2), Construção Civil (1), Design (1), Educação (3), Educação Física (1), Saúde (2) e Transportes (1).

Em Niterói, há 58 vagas nos setores de Administração (26), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (3), Educação (13), Informática (4), Marketing (5), Moda (1), Nutrição (1) e Transportes (1). Já em Nova Friburgo, há duas vagas em Administração (1) e Informática (1).

Em Nova Iguaçu, são 27 oportunidades nos setores de Administração (11), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (5), Educação (2), Farmácia (1), Informática (1), Jurídica (2), Marketing (2), Meio Ambiente (1) e Química (1).

Em Petrópolis, há oito vagas nas áreas de Administração (1), Biologia (2), Comunicação (1), Contabilidade (1), Educação (2) e Saúde (1). Já em Resende, são 17 vagas nos setores de Biologia (1), Educação (1), Administração (12), Informática (1), Produção Mecânica (1) e Psicologia (1).

No Rio de Janeiro, há 494 vagas nos setores de Administração (206), Arquitetura e Urbanismo (5), Arquivologia (5), Artes (5), Biblioteconomia (4), Comércio Exterior (1), Comunicação (26), Construção Civil (11), Contabilidade (25), Design (27), Direito (42), Economia (1), Educação (33), Educação Física (6), Elétrica-Eletrônica (5), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Gastronomia (5), Indústria (1), Informática (31), Letras (2), Marketing (13), Meio Ambiente (4), Museologia (2), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Saúde (18), Secretariado (1), Serviço Social (3), e Turismo (2).

Em Três Rios, há apenas uma vaga em Construção Civil (1). Já em Teresópolis, há apenas uma vaga em Administração (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 518 vagas.

Em Barra Mansa, há três vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio. Já em Campos, há uma vaga para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Duque de Caxias, são quatro vagas para Ensino Médio, 14 para Aprendiz, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Informática.

Em Macaé, há 35 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, duas para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 16 vagas para Aprendiz, 16 para Ensino Médio, uma para Técnico em Indústria, uma para Técnico em Informática e quatro para Técnico em Saúde. Já em Nova Friburgo, são duas vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 11 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, nove para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.

Em Petrópolis, há 15 vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende, são seis vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

No Rio de Janeiro, são 139 vagas para Aprendiz, 105 para Ensino Médio, 27 para Técnico em Administração, três para Técnico em Educação, 25 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, seis para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Informática, cinco para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Telecomunicações, duas para Técnico em Transportes e uma para Técnico em Turismo.

Em Três Rios, são três vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.