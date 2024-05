Curso será inteiramente on-line - Freepik

Publicado 24/05/2024 18:02

Já pensou em fazer um curso gratuito de produção de festivais e eventos culturais, e, depois, ser selecionado para trabalhar em um megaevento em um dos cartões postais do Rio de Janeiro? A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com a co.liga, convida os jovens entre 18 e 29 anos e que morem na cidade a fazer o curso, que dura apenas cinco horas e pode ser feito de qualquer dispositivo com conexão à internet. Depois, é só se inscrever e torcer para conquistar o seu lugar no Festival LED - Luz na Educação, que será realizado no Museu de Arte do Rio (MAR) e no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, nos dias 21 e 22 de junho.

No curso, os jovens aprenderão, entre outros temas, os conceitos e ferramentas de planejamento e execução de festivais e eventos culturais e modelos de planilhas para identificar funções e necessidades logísticas. Agora, atenção, pois é necessário uma conta no google para poder acessar o curso no endereço https://coliga.digital/cursos/producao-de-festivais-e-eventos-culturais

Depois de concluído o curso, podem se candidatar ao edital co.liga + Festival LED 2024 os jovens que tenham obtido o certificado e tenham o perfil completo preenchido na comunidade de co.ligados (que pode ser acessado também pelo site). Os selecionados para trabalhar nos dois dias do festival neste edital ganharão uma bolsa de R$ 1 mil.