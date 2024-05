Curso busca capacitar porteiros e zeladores - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 24/05/2024 11:54

Os porteiros e zeladores do Rio têm uma nova oportunidade de se qualificar profissionalmente. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais em todo o Estado (Secovi Rio), já abriu as inscrições para a quinta turma do curso “Qualidade nos serviços de portaria”.



O curso gratuito será realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho, de 9h às 13h, na Central do Trabalhador de Santa Cruz, na Rua Lopes de Moura, 58. São apenas 30 vagas. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e não precisam ter experiência.

O curso aborda, entre outros temas, as atribuições e responsabilidades de um porteiro, os cuidados que devem ser tomados em relação à segurança e como prestar atendimento de qualidade, inclusive para os condôminos mais idosos.



Atualmente, o Secovi Rio representa mais de 32 mil condomínios na cidade do Rio de Janeiro e mais de cinco mil administradoras e imobiliárias. Por meio da universidade corporativa, a instituição é referência em cursos de capacitação para profissionais do mercado imobiliário, incluindo síndicos, porteiros, chefes de portaria, zeladores, segurança, etc.