Cursos das Naves do Conhecimento são voltados para as áreas de tecnologia e empreendedorismo - Ana Gabrielle Rosa/SMCT

Publicado 28/05/2024 12:27

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, abriu inscrições para 4.700 vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Os cursos serão realizados no formato presencial. Palestras e workshops também fazem parte da programação disponível para o mês de junho.

As Naves do Conhecimento atuam como núcleos de capacitação e inclusão digital para a população disponibilizando gratuitamente uma variedade de conteúdos que atende a todas as idades, desde níveis básicos até os mais avançados.

Entre os temas oferecidos nas unidades, estão: Excel, Design Gráfico, Fundamentos do Hardware, Desenvolvimento de Games, Introdução ao E-Sports, Ferramentas Digitais para Empreendedores, Introdução à Cibersegurança, Modelagem e Impressão 3D, Canva Kids, entre outros.