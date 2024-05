Interessados em participar do processo seletivo da Light devem se inscrever no site da empresa - Arquivo O DIA

Publicado 29/05/2024 12:07 | Atualizado 29/05/2024 14:37

A Light, distribuidora de energia com atuação no Estado, abriu processo seletivo para a contratação de 182 eletricistas de rede área. As vagas disponíveis são para atuação no Rio de Janeiro e na região do Vale do Paraíba, no Sul Fluminense.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Treinamentos especializados, Convênios com empresas Parceiras, além de Plano de Saúde e Odontológico.

Os requisitos necessários são ensino médio completo, curso de Eletricista e carteira de habilitação categoria B.

Para se candidatar às vagas, os interessados devem se inscrever no portal da empresa