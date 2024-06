Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.495 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.267 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 275 vagas. São 201 vagas para Jovem Aprendiz e 74 vagas de estágio.

As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Telemarketing, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Setrab



A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.197 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

O maior salário, de cerca de R$ 7.000, é oferecido no bairro da Barra da Tijuca, na Região Metropolitana, para a função de coordenador de contabilidade, e requer dos candidatos nível Médio completo e experiência. Na mesma região, a posição com maior número de vagas abertas (60) é a de babá, nos bairros do Jardim Botânico, Lagoa, Urca e Leblon. A remuneração pode chegar a três salários mínimos (R$ 4.236)) e há exigência do Ensino Médio completo, com experiência anterior. A região dispõe, ainda, de 30 oportunidades para gerente comercial, na Ilha do Governador, Méier, Penha e Madureira, com salários de até R$ 4.236 e experiência anterior.

Na mesma região, também estão disponíveis 461 chances exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), a maioria sem exigência de experiência, com salários de até dois mínimos (R$ 2.824). Há vagas para ajudante de limpeza, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, entre outras.



Na Região Serrana, todas as 118 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de carpinteiro, caseiro, porteiro, estoquista, entre outras. No entanto, existem 40 oportunidades para pedreiro e servente de obras, no bairro de Várzea, cuja remuneração pode chegar a R$ 4.236. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 26 oportunidades, nas cidades de Volta Redonda e Valença. tais como eletricista, pintor industrial, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, com diferentes níveis de escolaridade e salários.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, 50,3% das vagas captadas são do setor do Comércio e 49,7% do Serviços. Por nível de escolaridade, 45% pedem o Ensino Médio completo e 44% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (54,7%) exige experiência. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.596 novas vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência. Destas, 247 são voltadas para pessoas com deficiência.

O destaque da semana vai para 98 vagas para motoristas com carteiras de diferentes categorias. Precisa-se de caminhoneiros, motoristas de entregas, de carretas, equipamentos, de van e residenciais. As oportunidades abrangem, a depender da vaga, trabalhadores com ensino fundamental completo ou incompleto para diferentes bairros da cidade, de Ipanema ao Recreio dos Bandeirantes.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. Há vagas para gerente de posto de gasolina, churrasqueiro, padeiro, porteiro, atendente de lanchonete (30 vagas em São Conrado), operador fiscal, servente de obras (essas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 681 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 143 no total e também 3 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 148 vagas. Sendo técnico em administração (38) e técnico de enfermagem (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (121), ciências contábeis (48) e engenharia(22). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 118 vagas. Para se candidatar, basta acessar o site mudes.org.br

Walter’s Coiffeur



A rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur anunciou que estão com 85 vagas de emprego abertas para cargos variados, como barbeiro, ASG, cabeleireiro, esteticista, estoque, nails designer, manicure, podologia, relacionamento e muito mais. O modelo de contratação é como PJ, com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido.

Para manicure e nails designer são ao todo 26 vagas, com exigência de experiência na função, flexibilidade de horário e formação comprovada para a atividade. Já para a função de cabeleireiro, a rede conta com 36 vagas e 6 vagas para barbeiro, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função e flexibilidade de horário. O cargo de esteticista soma 3 vagas para os salões da rede, com exigência de certificados profissionalizantes e experiência em depilação a cera. Além disso, a rede também conta com 4 vagas para estoquistas das lojas. Nesta, não é necessário experiência, basta ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para atuar de 14h as 22h20.

As oportunidades são para unidades localizadas em diferentes bairros, como Leblon, Botafogo, Del Castilho, Sulacap, Vila Isabel, Jacarepaguá, Recreio, Cachambi e Niterói, além das vagas da loja franqueada da rede W+ Semiram's, na Tijuca.

Os interessados podem enviar currículo para o e-mail rh2@walterscoiffeur.com.br e whatsapp (21) 9 7039-7312.

Avalara



A Avalara, fornecedora de soluções de gestão fiscal baseadas em nuvem para empresas de todos os portes, anuncia 80 vagas em vários níveis de atuação, sendo todas de forma 100% remota. No dia 8, sábado, o time de Tecnologia global está vindo ao Brasil especificamente para entrevistar pessoalmente e recrutar os candidatos interessados nas oportunidades relacionadas a Desenvolvimento de Software e Infraestrutura.

Todas as vagas são em regime CLT. Pelo fato de serem oportunidades na modalidade 100% remota, haverá ajuda de custo para internet, disponibilização de computadores e telas extras.

Nas áreas de Desenvolvimento de Software e Infraestrutura, as vagas do Centro Global de Excelência são destinadas aos cargos júnior, pleno, sênior e gerência. No setor de Marketing, que estão disponíveis no site da empresa no site avalara.com/jobs , as oportunidades são para os níveis de coordenação e gerência. Todas as vagas podem ser visualizadas no site de Carreiras da Avalara Global aplicando-se o filtro “Brazil”.

Oceânica

A Oceânica, empresa brasileira em integridade de ativos de óleo e gás, tem 258 vagas abertas, que vão desde cozinheiro marítimo, marinheiro de máquinas, operador de ROV, supervisor de ROV, Tecop sênior, oficial de quarto de máquinas, contramestre, assistente administrativo, analista de recursos humanos até cargos gerenciais.

As oportunidades são para trabalho offshore e onshore, nas quatro bases da empresa: Barra da Tijuca, Macaé, Rio das Ostras e Niterói. Até o final de 2024, a empresa abrirá mais de 250 oportunidades.

Mais informações sobre o processo seletivo e vagas em: sejaoceanica.gupy.io

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.193 oportunidades de estágio, sendo 693 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 36 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (20), Educação (3), Engenharia de Produção (2), Jurídica (1), Marketing (2), Produção Mecânica (2) e Saúde (6). Já em Campos, são 8 vagas para Contabilidade (1) e Licenciatura (7).

Em Duque de Caxias, há 11 vagas entre as áreas de Administração (6), Construção Civil (1), Educação (1), Farmácia (1), Jurídica (1) e Produção Mecânica (1).

Em Macaé, são 16 oportunidades nas áreas de Administração (6), Comunicação (2), Construção Civil (1), Design (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Saúde (2) e Transportes (1).

Em Niterói, há 58 vagas nos setores de Educação (13), Administração (22), Informática (4), Jurídica (4), Marketing (5), Moda (1), Nutrição (1), Transportes (1), Comunicação (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (4). Já em Nova Friburgo, há 3 oportunidades em Administração (2) e Informática (1).

Em Nova Iguaçu, há 25 vagas nas áreas de Administração (12), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Educação (2), Farmácia (1), Informática (1), Jurídica (2), Marketing (2), Meio Ambiente (1) e Química (1).

Em Petrópolis, são 9 vagas em Administração (1), Biologia (2), Comunicação (2), Contabilidade (1), Educação (1), Educação (1) e Saúde (1). Já em Resende, há 17 oportunidades nos setores de

Administração (11), Biologia (1), Educação (3), Informática (1) e Psicologia (1).

No Rio de Janeiro, há 509 vagas nas áreas de Administração (218), Arquitetura e Urbanismo (4), Arquivologia (4), Artes (5), Biblioteca (4), Comércio Exterior (3), Comunicação (22), Construção Civil (12), Contabilidade (25), Design (27), Economia (1), Educação (1), Educação (33), Elétrica-Eletrônica (5), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de Produção (1), Esportes (9), Farmácia (1), Gastronomia (6), Indústria (1), Informática (24), Jurídica (51), Letras (3), Marketing (11), Meio Ambiente (4), Museologia (2), Nutrição (1), Produção Mecânica (2), Psicologia (2), Saúde (18), Secretariado (1), Serviço Social (1), Social (1) e Turismo/Lazer (3).

Em Teresópolis, há apenas uma vaga para Administração (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 500 vagas.

Em Barra Mansa, são três vagas para Aprendiz e nove para Ensino Médio.

Em Campos, há uma vaga para Aprendiz, três para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 15 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para Técnico em Informática e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, há 32 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administrativa, duas para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 21 vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, uma para Técnico em Indústria, uma para Técnico em Informática e cinco para Técnico em Saúde. Já em Nova Friburgo, são duas vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 14 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administrativa, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica. Já em Petrópolis, há 16 vagas para Aprendiz e 2 para Ensino Médio.

Em Resende, são cinco vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.

No Rio de Janeiro, há 138 vagas para Aprendiz, 107 para Ensino Médio, sete para Técnico em Administração, 25 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, seis para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Informática, quatro para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Telecomunicações, duas para Técnico em Transportes e uma para Técnico em Turismo.

Em Três Rios, há apenas três vagas para Aprendiz.