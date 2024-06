A Feira das Profissões de Maricá está em sua quarta edição - Prefeitura de Maricá/Divulgação

A Feira das Profissões de Maricá está em sua quarta ediçãoPrefeitura de Maricá/Divulgação

Publicado 05/06/2024 17:49

A Prefeitura de Maricá promove a artir desta quinta-feira, 6, até sábado, 8, a quarta edição da Feira das Profissões, evento com debates, palestras e ofertas de empregos e cursos. As atividades acontecem das 14h às 20h, no espaço de eventos ao lado do aeroporto municipal, em Araçatiba. A feira reunirá estandes de diversas empresas públicas e privadas, e de instituições de ensino técnico e universitário, e é uma oportunidade para busca do primeiro emprego e para recolocação no mercado de trabalho.



A feira é uma oportunidade de conhecer as tendências do mercado e os participantes poderão descobrir vocações que possam aperfeiçoar seus currículos. O espaço contará com balcão de empregos da Secretaria Municipal de Trabalho com empresas parceiras, inscrições em cursos de qualificação profissional e workshops. Estão confirmadas palestras de qualidade de vida no trabalho, profissão farmacêutica no século XXI e um panorama sobre a fonoaudiologia no Brasil.