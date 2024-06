Estudantes devem estar, no mínimo, no 5º período do curso de Direito - Reprodução/Freepik

Estudantes devem estar, no mínimo, no 5º período do curso de DireitoReprodução/Freepik

Publicado 05/06/2024 17:34

A Procuradoria do Município do Rio (PGM) publicou edital para o preenchimento de vagas do 44º processo seletivo de estágio jurídico: forense e consultivo. O concurso, cujo prazo para inscrição começa nesta

quarta-feira, 5, vai possibilitar o ingresso de estudantes de Direito na PGM, na Procuradoria da Câmara e em entidades da Administração Pública Indireta Municipal, que tenham firmado convênio com a instituição para o preenchimento das vagas.



disponível no Os estudantes de Direito que, no ato da inscrição, estejam cursando no mínimo o 5º período da faculdade poderão se candidatar às vagas até o dia 4 de julho. As atividades de estágio serão realizadas de forma presencial, com carga horária de 25 horas e o edital com todas as regras para o processo seletivo estádisponível no site da Procuradoria Geral do Município do Rio