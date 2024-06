Uma das oficinas oferecidas é a de maquiagem - Cacau Fernandes/Divulgação

Uma das oficinas oferecidas é a de maquiagemCacau Fernandes/Divulgação

Publicado 04/06/2024 14:00

Junho é conhecido como o mês do orgulho e, pensando nisso, a ONG Favela Mundo vai reservar 10% das vagas em suas oficinas para pessoas LGBTQIA+. A iniciativa visa a promover a inclusão e a diversidade, garantindo oportunidades de formação profissional.

As vagas são para cursos voltados para o mercado da estética, carnaval e audiovisual. As formações incluem aulas de fotografia, vídeo, maquiagem social, maquiagem artística, tranças e turbantes, fantasias e adereços, decoração, alongamento de unhas e artesanato.

As aulas práticas terão duração de dez semanas, sendo realizadas uma vez por semana a partir de agosto. Todo o material e uniforme serão fornecidos gratuitamente e não haverá taxa de inscrição. Ao término dos cursos, os participantes receberão certificados e estarão prontos para ingressar no mercado de trabalho e gerar sua própria renda.

As inscrições começam no dia 1º de julho e podem ser feitas no site da ONG . As aulas serão oferecidas no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio, e no Morro da Babilônia, na Zona Sul. Para se inscrever, basta ter mais de 15 anos.