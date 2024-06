Aulas começarão em agosto - Divulgação

Publicado 06/06/2024 11:15

A rede Grau Educacional, especializada em cursos técnicos e livres, lançou a terceira edição do projeto Grau Social, oferecendo 160 bolsas de estudo. Entre as opções de cursos técnicos, estão administração e eletrotécnica. Nos cursos livres, os interessados poderão escolher entre cuidador de idosos, programador, e logística, entre outras. As opções variam de acordo com a unidade escolhida pelo candidato. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, 7.Para concorrer, é necessário atender a alguns requisitos: ter concluído o ensino médio (ou equivalente do EJA ou supletivo) em uma escola pública; ter disponibilidade para aulas presenciais e eventuais atividades práticas, bem como visitas técnicas junto às empresas parceiras, quando houver; ter a partir de 18 anos completos; e estar desempregado.Após a avaliação dos requisitos, será aplicada uma redação e uma entrevista, selecionando os melhores desempenhos. Os contemplados com as bolsas serão divulgados no dia 8 de julho de 2024 e poderão se matricular entre os dias 9 e 19. As aulas terão início até agosto deste ano.Para mais informações, basta acessar o site www.grausocial.com.br . O portal disponibiliza o edital completo, com todos os requisitos para concorrer à bolsa e outros detalhes do projeto.