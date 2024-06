Mangueira conta agora com uma das cinco unidades da 'Navezinha Carioca', versão menor das Naves do Conhecimento - Assessoria Mangueira

Mangueira conta agora com uma das cinco unidades da 'Navezinha Carioca', versão menor das Naves do ConhecimentoAssessoria Mangueira

Publicado 06/06/2024 15:45 | Atualizado 06/06/2024 16:28

Uma parceria da Estação Primeira de Mangueira com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está democratizando o acesso à tecnologia na Verde e Rosa. A Mangueira conta agora com uma das cinco unidades da “Navezinha Carioca”, versão menor das Naves do Conhecimento, com foco na democratização do acesso à tecnologia e na inclusão digital. No local são oferecidos cursos gratuitos, todos com conteúdos relacionados ao universo digital, e o acesso gratuito à internet.



“As ‘Navezinhas’ têm o propósito de aumentar a capilaridade das Naves do Conhecimento, com a inclusão digital, o acesso à tecnologia e a formação profissional”, avalia a ex-secretária de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, Tatiana Roque, responsável pela parceria. “São cinco unidades que darão alcance a esse projeto, sendo que na Mangueira existe um simbolismo importante para nós. Aqui a inclusão digital se alia à cultura e à tradição que a Verde e Rosa representa”, destaca.



O Rio de Janeiro tem 9 Naves do Conhecimento localizadas na Zona Norte e Oeste da cidade, e desde o começo do ano de 2024, passou a contar com mais cinco unidades em uma versão menor, as chamadas “Navezinhas”. Desde maio a unidade da Mangueira oferece gratuitamente acesso à tecnologia e cursos formativos de letramento digital e tecnologia.



“Receber a ‘Navezinha do Conhecimento’ em nossa quadra significa acolher e multiplicar oportunidades para as pessoas”, avalia Guanayra Firmino, presidente da Estação Primeira de Mangueira. “Esperamos que aproveitem a programação, que serve também como formação profissional”, conclui.



Nomeada em homenagem à madrinha do samba e da Ala dos Compositores da Mangueira, a Navezinha do Conhecimento da Mangueira Beth Carvalho está localizada no Espaço Chico Porrão (Francisco José Ribeiro). Mangueirense desde criança, Beth Carvalho frequentou os ensaios da escola, o ZiCartola, lendário reduto de sambistas e estudantes. Foi a cantora quem tirou do esquecimento o compositor Cartola, deu voz à maioria das composições de Nelson Cavaquinho e gravou ainda Padeirinho, Jurandir da Mangueira, Rubens da Mangueira, Guilherme de Brito, Nelson Sargento, Hélio Turco, entre outros.

Informações



Local: Palácio do Samba



Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira



Cursos oferecidos em junho:

Excel: terças e quintas das 11 às 11h45



Marketing digital: segundas e quartas das 18 às 20h



YouTuber: terças e quintas das 18 às 20h