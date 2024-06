Vagas gratuitas: Senac RJ oferece 75 oportunidades de capacitação profissional em Nova Iguaçu -

Vagas gratuitas: Senac RJ oferece 75 oportunidades de capacitação profissional em Nova Iguaçu

Publicado 07/06/2024 18:14





O Senac RJ abriu 75 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Na unidade de Nova Iguaçu, há 75 oportunidades de capacitação em áreas como tecnologia, beleza e bem-estar, saúde, moda, design e comunicação visual, segurança, administração e gestão, design e decoração com aulas a partir de 17 de junho de 2024. Os interessados devem se candidatar pelo link O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.

A análise é realizada automaticamente a partir de critérios determinados pelo programa através do índice PSG, que pontua os candidatos identificando quem terá prioridade no preenchimento do número de vagas oferecidas. O regulamento completo do Programa Senac de Gratuidade está disponível no site de inscrição.



Serviço:



Unidade Senac RJ Nova Iguaçu

Rua Coronel Carlos Matos, 86 – Centro

Telefone: (21) 2018-9041 | WhatsApp: (21) 99146-4546



Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Informações e formas de inscrição: http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx



Programador Full Stack

Segunda à Sexta- Feira | 18 às 22h

Início | 17/06/2024



Análise de Dados com Power BI

Terças e Quintas-Feiras | 18 às 22h

Início | 18/06/2024



Barbeiro

Terças e Quintas-Feiras | 08 às 12h

Início | 18/06/2024



Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras | 18 às 22h

Início | 24/06/2024



Técnico em Enfermagem

Segunda à Sexta- Feira | 18 às 22h

Início | 24/06/2024



Auriculoterapia

Sábados | 09 às 13h

Início | 29/06/2024



Cuidador de Idoso

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras | 08 às 12h

Início | 01/07/2024



Formação em Departamento Pessoal

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras | 18 às 22h

Início | 01/07/2024



Programação em Python

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras | 13 às 17h

Início | 01/07/2024



Programação em Python

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras | 18 às 22h

Início | 01/07/2024



Técnico em Administração

Segunda à Sexta- Feira | 08 às 12h

Início | 01/07/2024



Técnico em Administração

Segunda à Sexta- Feira | 13 às 17h

Início | 01/07/2024



Técnico em Estatística

Segunda à Sexta- Feira | 08 às 12h

Início | 01/07/2024



Técnico em Logística

Segunda à Sexta- Feira | 18 às 22h

Início | 01/07/2024



Técnico em Segurança do Trabalho

Segunda à Sexta- Feira | 09 às 13h

Início | 01/07/2024



Webdesigner | Início: 01/07/2024

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras | 13 às 17h

Início | 01/07/2024

Barbeiro

Terças e Quintas-Feiras | 18 às 22h

Início | 02/07/2024



Primeiros Socorros

Terças e Quintas-Feiras | 08 às 12h

Início | 02/07/2024



Ventosaterapia e Moxabustão | Início: 03/07/2024

Quartas e Sextas-Feiras | 13 às 17h

Início | 02/07/2024



Informática Fundamental | 06/07/2024

Sábados | 09 às 13h

Início | 06/07/2024



Prática de Jardinagem | 06/07/2024

Sábados | 09 às 13h

Início | 06/07/2024



Design Gráfico Digital | 08/07/2024

Segundas e Quartas-Feiras | 18 às 22h

Início | 08/07/2024



Aperfeiçoamento em Corte, Costura e Modelagem | 09/07/2024

Terças e Quintas-Feiras | 18 às 22h

Início | 09/07/2024



Marketing Digital | 09/07/2024

Terças e Quintas-Feiras | 18 às 22h

Início | 09/07/2024