As inscrições para o programa de estágio da Ipiranga vão até 4 de julhoReprodução

Publicado 13/06/2024 13:19 | Atualizado 13/06/2024 13:29

A Ipiranga abriu inscrições para o segundo ciclo de 2024 do programa de estágio Ipiranga Talent. A ação afirmativa destina 50% das vagas para pessoas pretas e pardas, os candidatos — que precisam estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026 — podem se inscrever até 4 de julho.



O Ipiranga Talent oferece aos candidatos uma jornada de desenvolvimento para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico, Planejamento, Ciência de Dados e Ipiranga Empresas (B2B).



É necessário ter disponibilidade para atuação no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Durante o programa, os estagiários farão processos de imersão no negócio e na cultura da empresa, mentoria, treinamentos técnicos e comportamentais, atuação em projetos, interface com executivos, participação em ações sociais e avaliações semestrais. Os selecionados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com um contrato de até dois anos, renovado a cada seis meses.



Os benefícios oferecidos pela Ipiranga são bolsa auxílio compatível com o mercado; seguro de vida; plano de saúde; auxílio alimentação; auxílio transporte; Zenklub; Wellhub (antigo Gympass); cursos online e trilha de desenvolvimento.