Oportunidades estão distribuídas em dez cidades do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Oportunidades estão distribuídas em dez cidades do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 13/06/2024 10:00 | Atualizado 13/06/2024 10:00

Rio - O Agibank está com 19 vagas de emprego abertas no estado fluminense. As oportunidades são para trabalhar como auxiliar de vendas e atendimento, consultor e coordenador. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades estão distribuídas em dez cidades do Estado do Rio de Janeiro: Volta Redonda, Niterói, Petrópolis, Rio Bonito, São Gonçalo, Araruama, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé e em sete bairro da capital fluminense (Campo Grande, Méier, Nilópolis, Praça Seca, Realengo, Tijuca e Sulacap).

Entre os benefícios oferecidos pela instituição financeira estão vale-refeição e alimentação, plano de saúde, plano odontológico, Programa de Participação nos Resultados (PPR), entre outros.



Segundo Lucas Aguiar, diretor do Gente e Governança, o Agibank segue sua estratégia de expansão com foco no público de baixa renda e busca por profissionais que se identifiquem com o "Jeito Agi", que tem como pilares os comportamentos de pensar como o cliente, agir como o empreendedor e curtir a jornada.

"Somos uma empresa formadora, que aposta na capacitação de talentos iniciantes por meio de diversas iniciativas, e oferecemos um ambiente dinâmico para que os profissionais explorem todo o seu potencial e cresçam junto com a companhia", explica o executivo.



Requisitos:



- Auxiliar de vendas e atendimento: Ensino médio, habilidade em atendimento ao público, experiência no uso de computador e trabalho em equipe.

- Consultor de vendas: Ensino Médio completo, conhecimento básico do Pacote Office, Certificação de - Correspondente Bancário para ofertar produtos de Crédito Consignado ((Febraban, Aneps, entre outras), indispensável para o exercício da atividade.

- Coordenador de vendas: Graduação completa, experiência em gestão de equipe de vendas, Pacote Office, disponibilidade para viagens e CNH (categoria B).