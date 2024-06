Curso abordará o processo de formalização do negócio e as vantagens de fugir da informalidade - Internet/Reprodução

Publicado 14/06/2024 12:47 | Atualizado 14/06/2024 12:54

Formalizar um negócio pode ser mais fácil do que se imagina e traz uma série de vantagens que podem ajudar a combater os principais obstáculos para o empreendedor, como capital insuficiente e pouca diversidade em métodos de pagamento, por exemplo. Com o objetivo de auxiliar os microempreendedores, o Instituto Assaí, por meio do programa Academia Assaí, em parceria com o Sebrae, realizará na terça-feira, 18, o curso on-line e gratuito “Como formalizar um pequeno negócio”.