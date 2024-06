Aulas do curso de cuidador de idosos serão ministradas no formato presencial - Divulgação

Publicado 14/06/2024 12:12 | Atualizado 14/06/2024 12:57

O campus Estácio Copacabana, na Rua Raul Pompéia, 231, está com as inscrições abertas para o curso gratuito de Cuidador de Idosos. Os pré-requisitos para os candidatos são morar no Estado, ter a partir de 17 anos e com escolaridade mínima o ensino fundamental completo. Os interessados devem preencher um cadastro pela internet ou ir pessoalmente até a unidade na Zona Sul. As inscrições se encerram no dia 28 ou até que todas as vagas sejam preenchidas. Todos os alunos receberão gratuitamente o material didático.



As aulas serão ministradas, presencialmente, na Estácio Copacabana, todas às segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h. O projeto foi idealizado por Claudia Andrade, coordenadora do curso de Enfermagem da instituição, cujo objetivo é capacitar à comunidade, aplicando a experiência prática dos ex-alunos da Estácio.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Copacabana, na Zona Sul do Rio, é o bairro que concentra o maior número absoluto de idosos entre os todos bairros do Brasil. De acordo com o órgão são mais de 43 mil moradores com 60 anos ou mais, quase um terço da população da área.



Os interessados podem fazer a inscrição preenchendo o formulário on-line