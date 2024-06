Cadastro de interessados em postos de trabalho irá das 10h às 15h - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 16/06/2024 18:16

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio promove, nesta semana, ações itinerantes do Trabalha Rio nas Zonas Norte, Oeste e no Centro. O programa que faz a intermediação entre trabalhadores em busca de emprego e empresas parceiras da Prefeitura do Rio iniciará a semana, na terça-feira (18/06), no novo Parque Susana Naspolini (Rua Pedro Gomes, 7), em Realengo, na Zona Oeste. O cadastro de interessados em postos de trabalho irá das 10h às 15h.

Na quinta-feira (20/06), será a vez de Madureira, com ação no Grau Técnico (Rua Maria de Freitas, 72, a popular "Rua das Óticas"), também das 10h às 15h. Na sexta-feira (21/06), a caravana estará com estrutura montada na sede do Grupo Arco-Íris (Rua da Carioca, 45), no Centro do Rio, para as já tradicionais ações de inclusão da população LGBTQIA+ no mercado de trabalho.

Finalizando a semana, no sábado (22/06), a Ilha do Governador receberá, na Rua Âncora, nº 4, a caravana do Trabalha Rio, de 10h às 17h, na seção da Ordem dos Advogados do Brasil na Ilha, localizada no Cocotá. Nesse dia, também haverá a presença do INSS na ação, que atenderá trabalhadores que querem dar entrada no pedido de aposentadoria ou tirar dúvidas, por exemplo.

"Um dos diferenciais do Trabalha Rio é a capilaridade. Levando em consideração os bairros mais adensados, com maiores dificuldades de deslocamento e indicadores socioeconômicos mais preocupantes, levamos o emprego para perto de quem precisa. A melhor política social é o emprego de carteira assinada, com as proteções da Previdência Social e da CLT", frisa Everton Gomes, secretário de Trabalho e Renda do Rio.

Quem não puder ir às ações itinerantes do Trabalha Rio pode também se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE.

Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268, em novo endereço); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h.