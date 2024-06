Inscrições para o programa de estágio da TIM estão abertas até 19 de julho - TIM/Divulgação

Publicado 14/06/2024 14:58

A TIM procura estagiários para compor sua equipe em diferentes regiões do Brasil. A operadora está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024 até 19 de julho, com 145 vagas para áreas de tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios.

Na última edição, em 2023, a companhia registrou o recorde de mais de 13 mil inscrições. Dentre as pessoas contratadas, quase 30% se autodeclararam LGBTI+ e 56% pretas ou pardas. A meta é atrair ainda mais talentos diversos, alinhados aos valores culturais da operadora e às novas competências digitais.

O programa de estágio foi reformulado em 2020, quando reforçou a premissa de valorização da diversidade, flexibilizando os critérios de elegibilidade como por exemplo restrição de idade, curso e instituição de ensino. Por isso, as únicas exigências são: estar cursando o nível superior e ter a previsão de formatura a partir de junho de 2026. A operadora valorizará pessoas que gostem de desafios e colaboração, tenham perfil protagonista e mindset ágil e de aprendizado.

A maior parte das vagas é para a sede da TIM, no Rio de Janeiro. O modelo de trabalho na TIM é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana. Para maximizar as oportunidades de aprendizagem dos estagiários é prevista a flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais.

As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700. Os selecionados contarão ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação e/ou refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de Inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário, dentre outros.