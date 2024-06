Aulas começam em julho - Reprodução

Publicado 17/06/2024 16:14 | Atualizado 17/06/2024 16:54

O Instituto Vieira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense está com 200 vagas gratuitas disponíveis em diversos cursos. As inscrições vão até o fim deste mês ou o fechamento das turmas.

Para se inscrever, basta ir à sede do instituto, na Avenida Automóvel Club 284, no Centro. As aulas começam em julho.

Confira as vagas:



Barbeiro - 10 vagas

17 anos

Carga horária: 24 horas

Segunda-feira, das 14h às 17h



Camareira - 20 vagas

18 anos

Carga horária: 26h

Segunda-feira, das 9h às 12h



Manicure clássica – 15 vagas

16 anos

Carga horária: 14h

Quarta-feira, das 9h às 12h



Maquiagem – 15 vagas

13 anos

Carga horária: 8h

Quarta-feira, das 14h às 16h30



Mega hair – 20 vagas

16 anos

Carga horária: 18h

Quarta-feira, das 18h às 20h



Modelagem moda praia – 10 vagas

18 anos

Carga horária: 18h

Quinta-feira, das 14 às 16



Socorrista – 30 vagas

18 anos

Carga horária: 120h

Sexta-feira, das 18h às 21h



Tranças – 40 vagas

16 anos

Carga horária: 8h

Segunda, das 14h às 17h; ou quarta, das 9h às 12h



Trancinhas – 40 vagas

12 anos

Carga horária: 8h

Segunda, das 14h às 17h; ou quarta, das 9h às 12h