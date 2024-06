Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Divulgação

Publicado 17/06/2024 17:23 | Atualizado 17/06/2024 17:44

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 5.346 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.646 vagas de emprego com carteira assinada por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).







A região com maior número de vagas é a Metropolitana: 1.322 chances, entre as quais 391 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar administrativo, motorista carreteiro e operador de loja, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.424). Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 90 vagas para auxiliar de limpeza, 60 para babá, 20 para subgerente de lojas e 31 para empregado doméstico. Há também 30 vagas para motorista de ônibus urbano, no bairro de Bonsucesso, que exigem o Ensino Fundamental completo e experiência. O salário chega a R$ 5.648.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 47 oportunidades com salário médio de R$ 1.412 e exigência do Ensino Médio completo. Para quem tem experiência, mas sem escolaridade, há vagas para empregado doméstico, acompanhante de idosos e ajudante de obras. Existem, ainda, boas oportunidades para eletricista, operador de escavadeira, pintor industrial e pedreiro. Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 277 posições em Teresópolis, entre as quais as de ajudante funerário, eletricista, empregado doméstico, pedreiro e operador de caixa. A remuneração média é de R$ 1.412, com necessidade de experiência anterior.



Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, anunciou nesta segunda-feira, 17, cerca de 1.794 postos de trabalho na cidade. No total, cerca de 505 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais.

O destaque da semana vai para 100 vagas especialmente destinadas a PCDs, na função de auxiliar de limpeza para diversos bairros da cidade. É necessária a comprovação de apenas seis meses de experiência anterior.

Os demais postos de trabalho são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. Há vagas para mecânico de refrigeração, chefe de prevenção de perdas, analista comercial, garçom (dez vagas em Copacabana), vigilante e merendeira (as duas últimas também para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

"A economia do Rio está crescendo mais do que a média nacional. No primeiro trimestre de 2024, o crescimento de 1,8% em comparação com o mesmo período de 2023 nos colocou com mais do que o dobro do crescimento do PIB brasileiro. O Brasil cresce, e o Rio cresce ainda mais", comemora Everton Gomes, secretário de Trabalho e Renda do Rio.



Além das vagas de emprego, também são oferecidas oportunidades de estágio aos estudantes universitários. Nesta semana, a SMTE apresenta chances para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Jornalismo e Psicologia, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268, em novo endereço); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

O programa Trabalha Rio, programa de intermediação de mão de obra da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) com empresas parceiras, estará nesta terça-feira (18) no novo Parque Susana Naspolini (Rua Pedro Gomes, 7), em Realengo, na Zona Oeste.

Em foco, o cadastro de trabalhadores interessados em retornar ao mercado de trabalho e jovens em busca da primeira oportunidade profissional. Importante lembrar que os atendimentos, de 10h às 15h, estão condicionados à distribuição de senha e os trabalhadores devem apresentar, além da carteira de trabalho, identidade, CPF, PIS e currículo.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1275 vagas abertas, sendo 789 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 24 vagas divididas entre as áreas de Administração (16), Educação (3), Produção Mecânica (2), Informática (1) e Marketing (2).

Em Campos há 11 oportunidades para as áreas de Administração (1), Farmácia (2), Saúde (2) e Licenciatura (6). Em Duque de Caxias há 23 vagas para Educação (1), Administração (6), Direito (14), Construção Civil (1) e Engenharia de Produção (1).

Em Macaé tem 29 vagas para Administração (12), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (4), Design (1), Educação (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Informática (3), Marketing (1) e Saúde (2).

Já em Niterói tem 60 oportunidades divididas entre Administração (18), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (5), Educação (6), Marketing (5), Meio Ambiente (15), Moda (2), Nutrição (1) e Psicologia (1).

Nova Iguaçu tem 32 oportunidades para as áreas de Administração (14), Comércio Exterior (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (3), Educação (3), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (1), Marketing (3), Meio Ambiente (1) e Química (1).

Em Nova Friburgo são 12 vagas para Engenharia de Produção (1), Administração (1) e Direito (8), Contabilidade (1) e Educação (1).

Em Petrópolis tem 10 vagas para as áreas de Educação (1), Esportes (1), Administração (4), Saúde (1), Comunicação (1), Direito (1) e Contabilidade (1). Já para Resende são 15 oportunidades para Administração (3), Comunicação (3), Educação (3), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Psicologia (1) e Saúde (3).

No Rio de Janeiro 571 vagas para Administração (229), Arquitetura e Urbanismo (4), Arquivologia (4), Artes (4), Biblioteca (3), Comércio Exterior (3), Comunicação (22), Construção Civil (12), Contabilidade (35), Design (27), Direito (77), Economia (5), Educação (2), Educação (23), Elétrica-eletrônica (4), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de produção (3), Esportes (10), Gastronomia (6), Indústria (1), Informática (22), Letras (3), Licenciatura (2), Marketing (16), Meio Ambiente (3), Museologia (2), Nutrição (1), Produção Mecânica (21), Saúde (15), Serviço social (1), Social (1), Telecomunicações (2) e Turismo/Lazer (5).



Em Três Rios tem apenas uma para Administração. Em Teresópolis também há apenas uma vaga em Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 238 vagas. Em Barra Mansa, são cinco oportunidades para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, três para Técnico em Elétrica-Eletrômica.

Em Campos, há duas vagas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e duas para Técnico em Saúde. Em Duque de Caxias, são 12 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Administração e duas para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 31 vagas de Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Administração e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 21 oportunidades para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Saúde, uma para Técnico Elétro-Eletrônica, e uma para Técnico em Informática.

Em Nova Friburgo, há apenas três vagas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, há 13 ofertas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico Elétro-Eletrônica, uma Técnico em Indústria e uma para Técnico em Mecânica.

Em Petrópolis, há 11 vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio. Já em Resende há duas vaga para Aprendiz e nove para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 150 vagas para Aprendiz, 71 para Ensino Médio, 28 para Técnico em Administração, apenas uma para Técnico em Construção Civil, 21 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, seis para Técnico em Indústria, três para Técnico em Informática, quatro para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Química, dez para Técnico em Saúde, duas para Técnico em Telecomunicações e duas para Técnico em Transportes.

Em Três Rios são três vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Construção Civil e apenas uma para Técnico em Saúde.

Também há 82 vagas de estágio com bolsas de até R$1.412, sendo 30 oportunidades para o Rio, 35 vagas para Niterói, 15 vagas para a Baixada Fluminense e duas vagas para Rio Bonito.



As oportunidades estão disponíveis em áreas como administração, varejo, logística e comunicação, entre outras. Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Droga Raia

O grupo RD Saúde, que engloba a Droga Raia, tem novas oportunidades de emprego no mês de junho. São 160 vagas abertas para início imediato em 15 cidades do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Itaperuna, Macaé, Maricá, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

Para as 100 oportunidades de farmacêutico , os candidatos devem ter concluído a graduação em Farmácia e precisam ter o registro do Conselho Regional de Farmácia (CRF). Os profissionais recebem treinamento para dar assistência a clientes em assuntos relacionados à saúde e bem-estar, além da venda de medicamentos. Gostar de trabalhar com o público e cuidar de gente é um requisito fundamental.





Há também vagas de assistente operacional exclusivas para pessoas com deficiência . Os candidatos devem apresentar laudo médico, ter ensino fundamental e 18 anos completos. Não é preciso experiência prévia.

Agibank

O Agibank está com 19 vagas de emprego abertas no estado fluminense. As oportunidades são para trabalhar como auxiliar de vendas e atendimento, consultor e coordenador. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades estão distribuídas em dez cidades do Estado do Rio de Janeiro: Volta Redonda, Niterói, Petrópolis, Rio Bonito, São Gonçalo, Araruama, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé e em sete bairro da capital fluminense (Campo Grande, Méier, Nilópolis, Praça Seca, Realengo, Tijuca e Sulacap).

Entre os benefícios oferecidos pela instituição financeira estão vale-refeição e alimentação, plano de saúde, plano odontológico, Programa de Participação nos Resultados (PPR), entre outros.

Requesitos: Auxiliar de vendas e atendimento: Ensino médio, habilidade em atendimento ao público, experiência no uso de computador e trabalho em equipe; Consultor de vendas: Ensino Médio completo, conhecimento básico do Pacote Office, Certificação de - Correspondente Bancário para ofertar produtos de Crédito Consignado (Febraban, Aneps, entre outras), indispensável para o exercício da atividade; Coordenador de vendas: Graduação completa, experiência em gestão de equipe de vendas, Pacote Office, disponibilidade para viagens e CNH (categoria B).

Arteris

A Arteris, uma das maiores gestoras de rodovias do país, está em busca de profissionais que desejam atuar no atendimento e desenvolvimento do setor de infraestrutura na rodoviária em Niterói, Região Metropolitana do Rio. As vagas são para Analista de Faixa de Domínio Jr e estágio.

Os interessados devem acessar o site oficial da Arteris , clicar na aba superior "Trabalhe Conosco" e, em seguida, "Confira nossas vagas". Entre os benefícios estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.

São Francisco de Itabapoana

O Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana (SFI), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH), está anunciando quatro vagas . Todas as oportunidades são para trabalhar no município.

O Supermercado Rafinha está precisando de repositor, além de açougueiro com experiência e operador de caixa sem experiência, mas com noções básicas de Informática. Já uma outra empresa, necessita de atendente de Farmácia.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br ou ainda entregá-lo na sede da SMTDH, situada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no período das 8h às 17h.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacado do Brasil, está oferecendo 216 vagas de emprego no Estado do Rio de Janeiro. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Araruama (6), Cabo Frio (6), Campos dos Goytacazes (3), Duque de Caxias (5), Macaé (26), Mesquita (6), Niterói (12), Nova Iguaçu (2), Rio de Janeiro (112) vagas, São Gonçalo (26) e São João de Meriti (12). Para se candidatar, os interessados devem acessar a plataforma de seleção da Companhia: Assaí Atacadista.