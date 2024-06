Inscrições para o EAD EJA do Sesc vão até 8 de julho - Divulgação

Publicado 20/06/2024 14:36

Os interessados em finalizar o Ensino Médio têm a possibilidade de concluir os estudos de forma totalmente gratuita por meio do Sesc EAD EJA. As inscrições estão abertas até o dia 8 de julho e podem ser feitas pela internet. Para o Rio de Janeiro, serão oferecidas 30 vagas. O projeto permite a conclusão do Ensino Médio no formato on-line, com 80% das aulas no formato virtual e 20% no presencial, realizadas no Polo Educacional Sesc, em Jacarepaguá. A iniciativa ainda permite que o aluno além de concluir o Ensino Médio, obtenha uma qualificação profissional em Produção Cultural.