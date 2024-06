Feirão acontecerá na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, no Centro - Divulgação

Publicado 20/06/2024 15:34

Na próxima terça-feira, 25, das 10h às 15h, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em conjunto com a Rede Incluir promoverá o feirão de empregos do Brasil voltado para pessoas com deficiência. Localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, no Centro, o evento promete ser um marco para a inclusão e empregabilidade das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Serão oferecidas 200 vagas para todos os níveis e áreas de atuação — entre elas, almoxarife, assistente administrativo, digitalizador, auxiliar de serviços gerais, servente, pedreiro, pintor, carpinteiro, calceteiro, serralheiro, eletricista, eletrotécnico, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de farmácia, enfermeiro(a), auxiliar de logística, auxiliar de recursos humanos e profissional de TI.

Organizado pelo Instituto Rede Incluir, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho no RJ, Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho do RJ através da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, o feirão contará com a presença de 12 empresas renomadas, incluindo Araújo Abreu Engenharia, Tim Brasil, Dom Atacadista, Perfil X Construtora, Fas Saúde, entre outras. Serão oferecidas diversas oportunidades, desde vagas operacionais até cargos de nível superior.

Além das oportunidades de emprego, o evento contará com o balcão de atendimento da Rede Incluir o NAJI, o Núcleo de Atendimento Jurídico Incluir, coordenado por Fernanda Prado. O núcleo oferecerá dicas e orientações jurídicas aos participantes, contribuindo para uma inserção mais informada e segura no mercado de trabalho.

Dados recentes sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência apontam que, desde 2022, houve um aumento significativo nas contratações. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com deficiência empregadas cresceu 12% no último ano, refletindo os esforços de inclusão e políticas afirmativas.