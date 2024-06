Nova unidade no Shopping Park Sul, em Volta Redonda, Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 22/06/2024 08:57 | Atualizado 22/06/2024 08:59

Rio - A rede de restaurantes Outback está com 89 vagas de emprego efetivas em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para as funções de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery. Os interessados devem se inscrever pelo site e preencher uma ficha de inscrição até a próxima segunda-feira, 24.