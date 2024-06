Vagas são destinadas a profissionais com nível superior completo - Reprodução

Publicado 24/06/2024 08:56 | Atualizado 24/06/2024 08:58

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu inscrições, nesta segunda-feira (24), para um concurso que visa selecionar 264 servidores temporários. As vagas são destinadas à sede do Ministério, em Brasília/DF, e às Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas em cada estado da federação e no Distrito Federal. Os salários são de R$ 6.130.



As inscrições para o certame começam a partir das 12h, e se estendem até o dia 25 de julho. Os candidatos podem se inscrever por meio da página eletrônica do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan) , que será a banca responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 62.

As vagas são destinadas a profissionais com nível superior completo, abrangendo mais de 20 perfis profissionais, incluindo uma vaga para qualquer área de formação superior. O salário para todos os cargos é de R$ 6.130, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.



Processo Seletivo



O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Além disso, haverá uma prova de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Engenheiro de Pesca, Oceanografia/Oceanologia, Biologia, Engenheiro de Aquicultura, Medicina Veterinária e Zootecnia.



As provas objetivas serão realizadas no dia 11 de agosto, em Brasília e nas 26 capitais do país, podendo se estender para mais localidades, dependendo do número de inscritos. A expectativa do Ministério é que os servidores temporários estejam exercendo suas atividades até o final de 2024.

Os conteúdos cobrados nas provas objetivas incluem:



- Língua Portuguesa;



- Raciocínio Lógico;



- Informática;



- Ética e Noções de Administração Pública;



- Conhecimentos Específicos para o cargo.