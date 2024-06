Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 24/06/2024 17:25

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.813 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.352 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 1.614 oportunidades de trabalho no Estado do Rio de Janeiro.

As vagas oferecidas estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades: são 1.353 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 320 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), muitas sem necessidade de experiência. Destaque para as funções de ajudante de cozinha (40 vagas) e operador de vendas (100), todas no Centro do RJ. A remuneração pode chegar a dois salários mínimos (R$ 2.824). A mesma região oferece diferentes vagas com salários que podem chegar a três mínimos (R$ 4.236), tais como arrumador de serviços domésticos, babá, cozinheiro, gerente comercial, manobrista, entre ouras, todas com exigência de experiência. Para o bairro de Bonsucesso, estão disponíveis 30 vagas para motorista de ônibus, com remuneração de até R$ 5.648 e apenas o Ensino Fundamental completo.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 140 vagas, com remunerações que podem atingir quatro mínimos (5.648), tais como para advogado (Valença), eletricista (Valença), pintor industrial (Volta Redonda), técnico de segurança do trabalho (Barra Mansa), repositor de mercadoria e motorista de caminhão, ambos em Volta Redonda.

Na Região Serrana, quase todas as 121 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo e necessidade de experiência. Entre as vagas, destacam-se agente funerário, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, eletricista e pintor de obras.

De acordo com análise do Observatório do Trabalho da secretaria estadual de Trabalho e Renda, as vagas oferecidas esta semana são, em sua maioria, do setor de Serviços (55,1%), seguido do Comércio, com 44,9% das 1.614 oportunidades. Quanto à escolaridade, 51,1% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 46,7% das vagas chegam a dois salários mínimos e 37,9% oferecem um salário mínimo. A maioria das oportunidades (70,2%) exige experiência.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 794 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (92), ciências contábeis (34) e economia (5). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 58 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 71 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 136 vagas. Sendo técnico em administração (43) e técnico em mecatrônica (7). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 22 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (20) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 232 vagas. São 150 vagas para Jovem Aprendiz e 82 vagas de estágio. As oportunidades estão disponíveis para uma variedade de áreas, incluindo: administração, varejo, logística e comunicação, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

SMTE



A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta segunda-feira (24) 1.825 novas vagas de emprego. Destas, 442 são voltadas para pessoas com deficiência.

O destaque da semana vai para 50 vagas de operador de supermercado em uma rede instalada na Taquara. Os postos são para atuar nos setores de padaria, hortifruti e laticínios do estabelecimento, com exigência de apenas seis meses de experiência.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. Há vagas para operador de empilhadeira, gerente de clínica dentária (para quem tem Ensino Superior), açougueiro, gerente de restaurante, estoquista e servente de limpeza (estas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

O Trabalha Rio, programa de intermediação de mão de obra da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) com empresas parceiras, estará nesta terça-feira (25) na Pavuna, Zona Norte. A ação ocorrerá no Conjunto Tom Jobim Fechado, na Rua Maria José Missen. Em foco, o cadastro de trabalhadores interessados em retornar ao mercado de trabalho e jovens em busca da primeira oportunidade profissional. Importante lembrar que os atendimentos, de 10h às 15h, estão condicionados à distribuição de senhas e os trabalhadores devem apresentar, além da carteira de trabalho, identidade, CPF, PIS e currículo.

Os candidatos também podem se inscrever no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.268 oportunidades de estágio, sendo 761 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 28 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (18), Design (1), Educação (3), Informática (1), Marketing (2), Produção Mecânica (2) e Psicologia (1).

Em Campos, há 13 vagas nas áreas de Administração (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Design (1), Educação (2), Farmácia (2), Jurídica (1), Psicologia (1) e Saúde (2). Já em Duque de Caxias, são 18 oportunidades nos setores de Administração (2), Educação (1) e Jurídica (15).

Em Macaé, são 28 vagas nas áreas de Administração (11), Comunicação (2), Construção Civil (1), Educação (5), Esportes (2), Informática (3) e Marketing (4).

Em Niterói, há 50 vagas nos setores de Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Contabilidade (1), Educação (9), Informática (2), Jurídica (6), Letras (1), Marketing (3), Meio Ambiente (15) e Moda (1).

Em Nova Friburgo, são 17 vagas nas áreas de Administração (5), Contabilidade (1), Educação (2), Engenharia de Produção (1) e Jurídica (8).

Em Nova Iguaçu, são 31 vagas em Administração (11), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Educação (1), Elétrica-Eletrônica (5), Esportes (1), Farmácia (1), Jurídica (1), Marketing (2) e Secretariado (5). Já em Petrópolis, são 11 oportunidades em Administração (5), Comunicação (1), Educação (1), Esportes (3) e Saúde (1).

Em Resende, há 15 vagas em Administração (5), Comunicação (2), Educação (3), Jurídica (1), Psicologia (1) e Saúde (3).

No Rio de Janeiro, são 546 oportunidades em Administração (235), Arquitetura e Urbanismo (5), Arquivologia (12), Artes (5), Biblioteca (4), Comércio Exterior (4), Comunicação (19), Construção Civil (13), Contabilidade (41), Design (6), Economia (6), Educação (20), Elétrica-Eletrônica (6), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de Produção (2), Esportes (8), Farmácia (1), Gastronomia (10), Informática (25), Jurídica (50), Letras (4), Licenciatura (2), Marketing (14), Meio Ambiente (3), Museologia (2), Nutrição (1), Produção Mecânica (20), Química (1), Saúde (17), Serviço Social (1), Telecomunicações (3) e Turismo/Lazer (3).

Em Teresópolis, há duas vagas para Administração. Em Três Rios, também são duas vagas para Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 507 vagas.

Em Barra Mansa, são cinco vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio e três para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, há uma oportunidade para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design e duas para Técnico em Saúde.

Em Duque de Caxias, são 10 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Administração.

Em Macaé, são 37 oportunidades para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Segurança e duas para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 16 vagas para Aprendiz, 22 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e quatro para Técnico em Saúde. Já em Nova Friburgo, são três vagas para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, há 19 oportunidades para Aprendiz, seis para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e cinco para Técnico em Saúde. Já em Petrópolis, são sete vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Resende, são cinco vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 129 vagas para Aprendiz, 98 para Ensino Médio, 30 para Técnico em Administração, quatro para Técnico em Construção Civil, 17 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, seis para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Informática, dois para Técnico em Mecânica, um para Técnico em Química, oito para Técnico em Saúde, dois para Técnico em Telecomunicações e dois para Técnico em Transportes.

Em Três Rios, são seis vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Saúde.