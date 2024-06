Alguns dos cursos oferecidos são voltados para o setor industrial - Reprodução internet

Publicado 25/06/2024 11:22

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) abre nesta terça-feira, 25, inscrições para 500 vagas em cursos gratuitos oferecidos em parceria com a Firjan/Senai. Para se inscrever, é muito simples: basta se dirigir a uma das unidades da Central do Trabalhador espalhadas pela cidade com documento oficial com foto.



Em julho, começarão as aulas de formações valorizadas no mercado, como programador Back-End e para editor de vídeo. Estes e os outros cursos serão oferecidos em diversas unidades da Firjan/Senai espalhadas por toda a cidade, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Há capacitações para os chamados empregos verdes, como, por exemplo, para instaladores de sistemas fotovoltaicos, que será dada na Firjan/Senai Tijuca. E também são oferecidos cursos para segmentos tradicionais da indústria, como o de soldador de aço carbono (no Senai de Santa Cruz), e para profissões em ascensão na indústria criativa, como o de desenvolvedor de conteúdos para YouTube (Senai/Jacarepaguá).



Além das 500 vagas que serão abertas, outras 80 estarão destinadas aos beneficiários do Seguir em Frente, programa da Prefeitura de assistência à população em situação de rua.



Os sete postos da Central do Trabalhador ficam localizados nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no Ciad; Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h.