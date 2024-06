Aulas serão ministradas pela internet - Reprodução

Aulas serão ministradas pela internetReprodução

Publicado 25/06/2024 13:34

A Strides Tech Community, empresa voltada para o incremento da carreira de líderes do setor de tecnologia, lançou uma ação em parceria com a ImpulsoBeta, consultoria estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão, com o objetivo de fornecer 1.000 bolsas de estudo para lideranças tech diversas, de forma a capacitá-las para que elas possam chegar aos altos cargos de gestão das empresas do setor. As aulas serão on-line.

As organizações estão destinando 500 bolsas exclusivamente para lideranças LGBTQIAPN+, em homenagem ao mês do orgulho, e as demais 500 bolsas serão dedicadas a outras lideranças de grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras, pessoas acima de 50 anos, entre outras. As inscrições podem ser realizadas por lideranças, que se encaixam nos requisitos necessários para receber as bolsas, por meio do site da Strides na opção candidate-se.

A ação, patrocinada pela consultoria, visa a contribuir para o aumento de líderes diversos no setor de tecnologia, especialmente nos cargos de liderança, por meio de um programa de capacitação contínua, visto que, hoje, a Comunidade de Líderes Tech da Strides é composta por apenas 5% de profissionais LGBTQIAPN+. Além disso, a pesquisa ‘Panorama da Liderança Tech no Brasil 2023/2024’, divulgada recentemente pela Strides, aponta que apesar de 66,94% das lideranças considerarem suas empresas como diversas, entre os entrevistados apenas uma pessoa informou ser transgênera; 22% se declararam mulheres e 28% pessoas negras.

O mesmo estudo indica ainda que a diversidade está mais presente na base da pirâmide de carreira e mais escassa no topo. A ação foi pensada pelas empresas para potencializar a diversidade com programas executivos e mentorias, possibilitando que mais pessoas diversas cheguem à alta liderança de empresas de tecnologia no País.