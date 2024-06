Os participantes serão contratados após a conclusão do curso - Keiny Andrade/Divulgação

Os participantes serão contratados após a conclusão do cursoKeiny Andrade/Divulgação

Publicado 28/06/2024 17:23

Estão abertas as inscrições para a turma do segundo semestre do projeto De Grão em Pão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Jovens de 18 a 29 anos poderão se inscrever para participar da formação gratuita em panificação, confeitaria e culinária até quinta-feira, 4 de julho. Os selecionados receberão bolsa-auxílio. Após a formatura, serão convidados a trabalhar em padarias próximas às suas residências, com carteira assinada.Serão selecionados 15 alunos para participar do projeto. Não há necessidade de experiência prévia, mas sim aptidão para área e interesse em trabalhar em padarias. O resultado do processo seletivo será divulgado em 30 de julho também no site da Fundação.Outro ponto importante do projeto é que os alunos recebem orientação socioemocional ao longo do curso e após a formação. Os jovens aprendem como preparar currículo, como se comportar no ambiente de trabalho e recebem acompanhamento de carreira profissional com mentoria da Fundação Bunge.O projeto tem duração de dez meses e terá etapas de seleção; preparação socioemocional; qualificação profissional; contato com o mercado de panificação e confeitaria; formatura; encaminhamento para o mercado de trabalho; e acompanhamento de carreira profissional com mentoria da Fundação Bunge.As inscrições para o processo seletivo do De Grão em Pão podem ser feita pela internet