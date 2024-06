Setor de serviços foi o que mais criou vagas de empregos formais no Estado - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Setor de serviços foi o que mais criou vagas de empregos formais no EstadoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 28/06/2024 11:53

O Rio de Janeiro gerou 167.186 empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses (junho/2023 a maio/2024), e se mantém entre os estados que mais criam postos formais de trabalho no País. Somente em maio, houve a geração de 15.627 vagas formais, representando um aumento de 27,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram criados 12.240 postos de trabalho. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, identificou que dos cinco setores de atividade econômica analisados, todos apresentaram saldo positivo em maio, com destaque para os setores de Serviços (9.760), Indústria (2.653) e Construção (1.314). Entre os municípios que mais criaram empregos, o Rio de Janeiro é o que teve melhor saldo, com 7.571 novos postos de trabalho, seguido por Campos dos Goytacazes (1.671), Duque de Caxias (1.153), Niterói (723) e São Francisco de Itabapoana, que gerou 617 oportunidades. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro se destaca pelo salário médio de admissão, de R$ 2.198,43, o terceiro maior de todo o Brasil.

As mulheres ocuparam 39,5% das vagas, enquanto os homens ficaram com 60,5%. Por idade, o maior saldo de vagas, em maio, ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por quem tinha o Ensino Médio completo.