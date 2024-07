Vagas são limitadas - Divulgação/Marcos de Paula

Publicado 02/07/2024 09:47

Rio - O Senac RJ e a Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio vão oferecer capacitação gratuita voltada para à comunidade LGBTQIA+ e de baixa renda. Com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 8, o programa Diversidade Qualificada vai ministrar um curso de Design Gráfico Digital na unidade de Botafogo, na Zona Sul da capital carioca. As vagas são limitadas.

Os interessados devem preencher um formulário on-line , estar matriculados ou serem egressos da educação básica. As aulas terão início no dia 15 de julho. Os selecionados receberão auxílio transporte e auxílio refeição.

O curso Design Gráfico Digital do Senac RJ é voltado para quem deseja aprender a criar peças gráficas utilizando as técnicas e conceitos do design aliados aos programas mais usados no mercado. O profissional da área pode trabalhar de forma autônoma ou integrar equipes em agências de design e publicidade, escritórios de comunicação, entre outros.

Criado em 2022, com o objetivo de ampliar o acesso à educação e ao mercado de trabalho —em especial pessoas trans e travestis que se encontram em situação de vulnerabilidade social — o programa já ofereceu mais de 250 vagas de cursos de formação profissional.

Além de capacitação, o Diversidade Qualificada também atua no encaminhamento de pessoas LGBTQI+ para oportunidades de trabalho, emprego e renda por meio da plataforma Interliga , que conecta alunos do Senac RJ às melhores empresas do mundo do trabalho.

Serviço

- Diversidade Qualificada | Coordenadoria da Diversidade Sexual e Senac RJ capacitam pessoas LGBTQIA+

- Senac RJ Botafogo(Rua Bambina, 107 - Botafogo)



- Inscrições: até 08/07/2024



- Início das aulas: 15/07/2024

- Segundas e quartas: 18h às 22h